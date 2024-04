Gangster è una canzone di Baby Gang con il featuring di Paky estratta dall’album “L’angelo del male“. Nel disco Baby racconta la storia di un ragazzo di solo 21 anni, la sua vita, le sue battaglie, la sofferenza e la rivincita senza finzioni e senza ipocrisie e lo fa affiancandosi ai più grandi artisti della scena rap italiana che amplificano ancora di più il suo ruolo nel mondo urban attuale.

Ecco il testo di “Gangster”, canzone di Baby Gang e Paky.

(Ehi, okay, morirò da –)

It’s man like fucking Vlado, innit?

Higashi ha la potenza

Ehi, ehi (Morirò da –)

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa

Vivo come un gangster, io non sono un rapper

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa

Vivo come un gangster, io non sono un rapper

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda

Si presenta non da solo, sono almeno venti, trenta

Io vengo sempre da solo, ho una .38 e una Beretta

Non mi frega quanti sono, mezzo uomo, mezzi uomini

Sono pronto alla guerra, non chiamate il 112

Se il tuo amico urla a tеrra insieme ai bossoli

‘Sti rapper tutti fakе, ‘sti rapper cocainomani

La prendono da Baby, poi ritornano da nomadi

Ho fatto i milioni e non grazie ai miei genitori

Ma grazie alle mie palle che ho sempre tirato fuori

Ero dietro alle sbarre, solo sbarra e flessioni

Peso centoventi chili, cento chili di coglioni (Eh, eh)

Eh, sono a Malaga

La mia vita è sempre più spericolata (Eh, eh)

Eh, mi importa nada

Questa vita, brother, vada come vada (Eh, eh, eh)

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa

Vivo come un gangster, io non sono un rapper

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa

Vivo come un gangster, io non sono un rapper (Ah-ah)

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda (Glory)

Morirò con ancora addosso buste e palline (*Sniff, sniff*)

Ero già morto quando ero nelle palazzine (Ah-ah, palazzine)

Nascondevo il fumo e l’erba dentro i miei calzini (I calzini)

Quello che fai tu l’ho fatto già da ragazzino (Ah)

Vengo dal marciapiede (Marciapiede)

Vuoi fare guerra a me, eh? (Guerra a me?)

Dimmi un po’ in quanti siete (Quanti siete)

Stronzo, vuoi fare il gangster? (Ah-ah)

Ma non ti riesce bene (Ahahah)

Prima eri un mio fan (Mio fan), ora il mio miglior hater (Ah-ah)

Tu sei quello che balla (*Coff, coff*), io quello che gli mira al piede (Ah-ah) (Pow, pow, pow)

Sono con le palle in ammollo mentre mi cerca la madama (Ueum, ueum)

Paky più Baby Gang, sai già che c’è una grossa condanna (Ah-ah)

Dio non c’ha mai salvato, è un ciondolo sopra una collana

Per uscir da ‘sto inferno devo prima lavarmi l’anima (Ah-ah)

Se anche i soldi c’hanno due facce (Due facce), è normale che non dormo (Ah-ah)

Quando andrò nella bara, sarà il giorno che mi riposo (Ah-ah)

Non c’è pace né amore, dalle mie parti regna l’odio (Regna l’odio)

Preghiamo gli angeli in cielo, però è più forte il demonio

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa (Alla testa)

Vivo come un gangster, io non sono un rapper

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda (Ah)

Morirò da gangster, penso come un gangster

Soldi, armi, droga mi hanno dato alla testa (Ah-ah)

Vivo come un gangster, io non sono un rapper

Chiudo un problema, apro un’altra faccenda

Morirò da gangster

Morirò da – (Ah)

Morirò da gangster

Morirò da gangster