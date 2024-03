Denaro è un brano di Kid Yugi feat. Simba La Rue tratto dall’album “I nomi del diavolo”. Alla produzione del pezzo c’è Dat Boi Dee che ha iniziato la sua carriera collaborando con Baby K, continuando fino a Livio Cori (per il brano “Paradise”). A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

I miei uomini misurano tutto con l’oro

Ma per me conta solo il potere

L’oro lo lascio ai servi

Yo

Vengo dal fuoco, io non vengo dall’argilla

Pasta colombiana come vaniglia

Tuta in velluto, non rocko le Gildan

Young trap, siamo una gilda

Meglio in prigione che finire all’Ilva

A chi mi odia gli manderò l’IBAN

Terribile, non mi chiamo Ivan

Dregher, io non bevo IPA

Shooter calvi come Hitman

Picchiatori come Yip Man

Rosso sangue, metto firma

Vedo triplo, paste lilla

Naso sporco, non è cipria

Esterovestizione, mi pagano in dirham

Due cavalli tipo biga

Due Kalash’ sopra un pick-up, ah, ah

In Puglia più bombe che nel Donbass

Siamo armati, più armati di Hamas

Allucinato come un apache

Tra l’uomo e Dio come Abraxas

Venticinque colpi comе un FAMAS

Evasione è la mia flat tax

Legge di Cristo comе il Far West

Spericolati come in Jackass

Dirham, euro, franchi, pesos

Abbasso il prezzo come aumento il peso

I soldi non mi hanno mai offeso

Muo-Muoio gonfio come un obeso

Yen, pound, dinari, dollari

Conto tanto, mi rovino i pollici

Soldi nel muro, rovino gli immobili

Cambia Paese se mi nomini (La Rue, la vraie)

E-Euro, dirham, dirham, Khalys

Attento alle tue percentuali

Volto coperto, talebano

A-A-Armati come talebani

Auto rubata, spegni i fanali

Cancella codice telaio (Grr-poh)

I-I-In galera sono apparecchiato

Vendo fumo ai carcerati

I-I-In zona come Rogoredo

Lecco è piena di tossici

Non fate i rap boy, voi fate gossip (Pétasse)

Pirates co-co-come i somali

Ho amici matti, malades, piromani

Sono f tonobil, guido f centre-ville

Mischio Rivo con alcolici

Di-Di-Dirham, euro, franchi, pesos

Abbasso il prezzo come aumento il peso

I soldi non mi hanno mai offeso

Muo-Muoio gonfio come un obeso

Yen, pound, dinari, dollari

Conto tanto, mi rovino i pollici

Soldi nel muro, rovino gli immobili

Cambia Paese se mi nomini