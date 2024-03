Ex-Angelo è una traccia presente nell’album di Kid Yugi, I nomi del diavolo, disponibile dal 1 marzo 2023. Il brano vede la produzione di Shalbo e il featuring di Sfera Ebbasta. A seguire testo, significato del pezzo.

Potete vedere il visual video di “Ex-Angelo” cliccando qui.

Ecco il testo di Ex-Angelo di Kid Yugi e Sfera Ebbasta

Io non so niente, vedo niente, sono l’omertà

Un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità

La voce diventa ragione, io divento un’entità

Divento accidia, gola, ira, invidia, avidità

Se oggi piovono diamanti, domani c’è aridità

Drogati di denaro, vittime d’iniquità

Dipendenze, differenze nelle possibilità

Ti vedo chiaramente se perdo lucidità

Ti cerco morbosamente se perdo felicità

I miei limiti peggiori, le mie sole unicità

Ci uccidiamo all’unisono, tra di noi complicità

Fai crollare le certezze, tutta la solidità

Solo due egoismi creano dell’unità

Che interessi comuni fondano comunità

Sono un ragazzo di strada, disprezzo le infamità

Sono attratto dalla vita e dalla sua fatalità

La beatitudine, ingratitudine, la solitudine sul mio trono di lacrime

Le risa dei vincenti, il tormento delle anime

La speranza che accompagna dalla culla alla lapide

I mostri nascosti nell’abside

Mi toglierai tutto proprio quando sarò all’apice

La voglia di sembrare forte, il più forte

La consapevolezza di essere il più fragile

Specchio di vanità, fammi carità

Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà

Quando accendi i led in cielo e spegni la città

Tu mi fai sentire il vuoto, togli gravità

Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà

Dammi la verità, solo la verità

Avvera tutti i sogni, toglimi felicità

Fai sì che l’illusione poi non svanirà (Money Gang)

Ho pagato caro il prezzo di ‘sta libertà (No, no)

Dimmi una bugia, ma vestila da verità (Bu, bu)

Pensavo: “Uno come me non ce la farà mai” (Grr)

Moriremo col cuore a metà (Pah)

Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte (Uff, uff)

Le mie lacrime che sotto la pioggia si mischiano con le gocce (Eh)

Non svegliarmi adesso

Ma non lasciarmi morire in preda al mio successo, nah, nah (No)

Fingeranno il mio suicidio dentro a un cesso (Grr)

Venderanno anche più dischi se mi spengo (Pah)

Scarpe di marca mi ricordano da dove vengo e ciò che non avevo (Gang)

Dentro il negozio, io fuori con il naso sul vetro (Money Gang)

Giuro, per stare dove sto, ho dato tutto me stesso (Money Gang)

Adesso che non è più inverno (Money Gang), io qua sento ancora freddo

Specchio di vanità, fammi carità (Bu, bu)

Dimmi che il sole arriverà e che non tarderà (No, no)

Quando accendi i led in cielo e spegni la città (Uh)

Tu mi fai sentire il vuoto, togli gravità (Ahah)

Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà (No, no)

Dimmi la verità (Uh), solo la verità (Uh)

Avvera tutti i sogni, toglimi felicità (Ah)

Fin quando st’illusione non svanirà

Specchio di vanità, fammi carità

Dimmi che il sole arriverà (Svanirà) e che non tarderà

Quando accendi i led in cielo e spegni la città

Tu mi fai sentire il vuoto (No), togli gravità

Ammetti che il bene che ho fatto non ritornerà

Dammi la verità, solo la verità

Avvera tutti i sogni, toglimi felicità

Fai sì che l’illusione poi non svanirà