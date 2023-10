MILANO è una canzone di BIA, incisa insieme a Sfera Ebbasta e Fivio Foreign. I due rapper americani hanno collaborato con il nostro Sfera Ebbasta in un pezzo che potete ascoltare qui sotto, insieme a testo, significato e traduzione del brano.

Milano, Significato, Ascolta la canzone

La città di Milano è vista come simbolo di lusso e di capricci, tra elementi tipici e luoghi comuni (come il cibo e la moda come shopping).

A seguire il brano in streaming:

BIA, Sfera Ebbasta, Fivio Foreign, Milano, Testo della canzone

Give you good look, but it don’t know what to do with it (Aziz)

Buongiorno

Hey, papà, hey

Hey, papà, hey

Hey, papà, hey (I wanna go to Milan)

Hey, papà, hey (Go to Milan)

I wanna go shop in Milano, take all my paesanos (Hey)

Drive in a Ferrari, it’s just a couple dollars (Cash)

You know that’s my motto, I’ll see you tomorrow (Hey)

I came with my family, it’s a mafia

I wanna go shop in Milano, take me to the opera (Hey)

Margherita pizza, you know I like pasta (Hey)

I want your attention, fumo marijuana (Hey)

Everybody eats here (Money Gang), everybody mangia

Sai che Italia è uguale a pasta (Ah, oh), Prada e Sfera Ebbasta (Oh)

Metti 100K (Cash) sopra la bilancia

Vogliono farmi la pelle (Grr), piccoli piranha

Piangeva mia mamma, ero più in strada che a casa

Sul mio display (Brr), la tua bitch fa lo strip per le tips, ehi (Muah)

Niente kiss, la sua pussy è una cheesecake

Vuole il bis, tu vuoi il beef, non so chi sei

Ti sei fatto il film, ehi

I wanna go shop in Milano, take all my paesanos (Hey)

Drive in a Ferrari, it’s just a couple dollars (Cash)

You know that’s my motto, I’ll see you tomorrow (Hey)

I came with my family, it’s a mafia

I wanna go shop in Milano, take me to the opera (Hey)

Margherita pizza, you know I like pasta (Hey)

I want your attention, fumo marijuana (Hey)

Everybody eats here, everybody mangia

Uh, rrah

Hey, papà, I gotta stay in my bag (Rrah)

How could I finish in last?

I made these bitches come out of Bottega with tags

Uh, I can’t go out sad (Skrrt)

Whether the Lamb’ or the ‘Rari, I’m keepin’ my foot on the gas (Skrrt)

And I keep a deal on my neck too (Uh)

I’m who they dyin’ to get next to (Uh)

I’m at the Vatican, bless you

Matter fact, I’m on shenanigans

I’m with my killy and he brought the scammers in (Huh)

Uh (Yeah)

I got a hot one on me and it’s melting my hand again (Baow, uh, huh)

We see him hot and he turned to a mannequin

Uh, huh (Huh)

I pray to God we run into that man again (Yeah)

They see my face and start panickin’

Only get happy, they tell me they damaged him

Don’t make me put them shooters in that van again

I don’t need nobody, I see ‘em, I handle ‘em (Baow)

I don’t even sweat, but I’m hot as ever (Uh)

I like my Prada, Italian leather

All my linen exotic for fire weather

And nigga, you probably wear polyester (Huh, huh)

Throwin’ up signs, talkin’ with my hands

Them niggas rattin’, talkin’ on the stand

How I’m supposed to focus on my fans when niggas keep tough talkin’ on the ‘Gram?

I’m on the island, focused on a tan

My bitches bad, focused on a glam

Nigga a opp (Nigga a opp)

Boy, you’ll die walkin’ with that man (Baow, baow)

I wanna go shop in Milano, take all my paesanos (Hey)

Drive in a Ferrari, it’s just a couple dollars (Cash)

You know that’s my motto, I’ll see you tomorrow (Hey)

I came with my family, it’s a mafia

I wanna go shop in Milano, take me to the opera (Hey)

Margherita pizza, you know I like pasta (Hey)

I want your attention, fumo marijuana (Hey)

Everybody eats here, everybody mangia (Uh)

BIA, Sfera Ebbasta, Fivio Foreign, Milano, Traduzione della canzone

Ti guardo bene, ma non sa cosa farne (Aziz)

Buongiorno

Ehi, papà, ehi

Ehi, papà, ehi

Ehi papà, ehi (voglio andare a Milano)

Ehi papà, ehi (andare a Milano)

Voglio andare a fare shopping a Milano, prendere tutti i miei paesanos (Ehi)

Guidare una Ferrari, sono solo un paio di dollari (contanti)

Sai che è il mio motto, ci vediamo domani (Ehi)

Sono venuto con la mia famiglia, è una mafia

Voglio andare a fare shopping a Milano, portami all’opera (Ehi)

Pizza Margherita, sai che mi piace la pasta (Ehi)

Voglio la tua attenzione, fumo marijuana (Ehi)

Tutti mangiano qui (Money Gang), tutti mangiano

Sai che Italia è uguale a pasta (Ah, oh), Prada e Sfera Ebbasta (Oh)

Metti 100K (Cash) sopra la bilancia

Vogliono farmi la pelle (Grr), piccoli piranha

Piangeva mia mamma, ero più in strada che a casa

Sul mio display (Brr), la tua bitch fa lo strip per le tips, ehi (Muah)

Niente kiss, la sua pussy è una cheesecake

Vuole il bis, tu vuoi il beef, non so chi sei

Ti sei fatto il film, ehi

Voglio andare a fare shopping a Milano, prendere tutti i miei paesanos (Ehi)

Guidare una Ferrari, sono solo un paio di dollari (contanti)

Sai che è il mio motto, ci vediamo domani (Ehi)

Sono venuto con la mia famiglia, è una mafia

Voglio andare a fare shopping a Milano, portami all’opera (Ehi)

Pizza Margherita, sai che mi piace la pasta (Ehi)

Voglio la tua attenzione, fumo marijuana (Ehi)

Tutti mangiano qui (Money Gang), tutti mangiano

Ehm

Ehi papà, devo restare nella borsa (Rrah)

Come avrei potuto finire ultimo?

Ho fatto uscire queste puttane dalla Bottega con i cartellini

Uh, non posso uscire triste (Skrrt)

Che sia la Lamb o la Rari, tengo il piede sull’acceleratore (Skrrt)

E anch’io tengo un patto sul collo (Uh)

Sono quello a cui non vedono l’ora di avvicinarsi (Uh)

Sono in Vaticano, ti benedica

In realtà, sto facendo imbrogli

Sono con il mio Killy e lui ha portato dentro i truffatori (Huh)

Uh (Sì)

Me ne sono preso uno bollente e mi sta sciogliendo di nuovo la mano (Baow, uh, eh)

Lo vediamo caldo e si è trasformato in un manichino

Uh, eh (eh)

Prego Dio che incontriamo di nuovo quell’uomo (Sì)

Vedono la mia faccia e iniziano a farsi prendere dal panico

Sii solo felice, mi dicono che lo hanno danneggiato

Non costringermi a mettere di nuovo quegli assassini in quel furgone

Non ho bisogno di nessuno, li vedo, li gestisco (Baow)

Non sudo nemmeno, ma ho caldo come sempre (Uh)

Mi piace la mia Prada, in pelle italiana

Tutta la mia biancheria esotica per il tempo del fuoco

E nero, probabilmente indossi poliestere (Eh, eh)

Lanciando cartelli, parlando con le mani

Quei neri chiacchierano, parlano sul banco dei testimoni

Come dovrei concentrarmi sui miei fan quando i nrri continuano a parlare duro al ‘Gram?

Sono sull’isola, concentrato sull’abbronzatura

Le mie putt*ne sono cattive, concentrate su un glam

Nero un avversario (un avversario)

Ragazzo, morirai camminando con quell’uomo (Baow, baow)

Voglio andare a fare shopping a Milano, prendere tutti i miei paesanos (Ehi)

Guidare una Ferrari, sono solo un paio di dollari (contanti)

Sai che è il mio motto, ci vediamo domani (Ehi)

Sono venuto con la mia famiglia, è una mafia

Voglio andare a fare shopping a Milano, portami all’opera (Ehi)

Pizza Margherita, sai che mi piace la pasta (Ehi)

Voglio la tua attenzione, fumo marijuana (Ehi)

Tutti mangiano qui (Money Gang), tutti mangiano