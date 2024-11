6SEI6 è una canzone di Kid Yugi insieme a Massimo Pericolo e tratta dalla versione deluxe del disco “Tutti i nomi del diavolo”, disponibile dal 1 novembre 2024.

Qui sotto potete leggere testo e significato della canzone.

Tutti i nomi del diavolo

Gyeah, gyeah, ah-ah-ah-ah-ah

‘Sta musica disturba i fan, fa schifo anche ai fonici

.38 special, non saranno più un problema i bossoli

Stagnola al parco, qua si fumano l’oppio dei popoli

Arrivo fino a 666, ma non fotto coi 12

Ho visto cose da bambino che vedi e poi vomiti

I tic schifosi dei tossici, a casa volano i mobili

Polverine raffinate, combustibili fossili

Per andare a letto prendo il mio cocktail di ipnotici

Sputo solo facts, nel rap game siamo atipici

Quando scrivo guardo il vuoto come i bimbi autistici

Penso al mio tornaconto come gli uomini viscidi

Non arrivano le mani, arriveranno gli indici

G un po’ come Biggie, Sean John come Diddy

Bianca come i cigni, ho più pezzi di Skinny

Un eroe come Siegfrid, mi sale il killer instinct

Sono The Man come 50, the Kid come Billy

Ho una troia bionda e alta, sembra Alicia Keys B

Alle quattro in una grotta come Studio Ghibli

È il mio sonno agitato in un letto di spilli

Io li ho avuti da sveglio i miei peggiori incubi

Quest’oro, se non è rubato, è sicuro Risivi

Ho venduto cento chili, ho letto cento libri

Mi analizzano a scuola, mi ascoltano gli assassini

E non importa dove parti, ma solo dove arrivi

Brutto stronzo, questo non è un brutto sogno

Ma è la vita di ogni giorno di ogni stronzo che conosco

Sai che vengo dalla strada e farò casa in mezzo al bosco

Giro coi gioielli addosso, anche se sto in un brutto posto

Ho fatto prima il gangster del successo, no il contrario

Non mi fotterò la vita proprio adesso che posso evitarlo

Ho dietro gente che morirebbe, che ucciderebbe

Soltanto perché sanno che io sarei il primo a farlo

Kid Yugi e Massimo Pericolo, ‘sta merda è culto

Per chi ha visto cose da bambino, che diventi adulto

Per chi ha preso cose da bambino, che diventi stupido

Per chi si sente come noi, anche se ne dubito, fanculo

Cercano saggezza in ogni mia strofa (Na-na)

Io sono un rapper, no una bella persona (Na-na, na-na)

E questa qui è la vita vera che suona (Na-na-na)

Ho letto più libri in galera che a scuola

