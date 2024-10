Donna è una canzone di Kid Yugi, condivisa il 25 ottobre 2024 in streaming e download digirale. Il cantante ha annunciato la versione ‘deluxe’ “Tutti i Nomi del Diavolo” in uscita il 1° novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Si tratta del capitolo finale del suo ‘concept album’ “I nomi del Diavolo”, uscito ad inizio anno e certificato Doppio Disco di Platino, che include sorprese, brani aggiuntivi e inediti, collaborazioni speciali e tributi all’Hip-Hop dell’ultimo decennio.

L’artista ha di recente ottenuto un grandissimo successo con il suo tour che ha fatto tappa al Fabrique di Milano per tre date interamente sold-out il 6, il 7 e l’8 ottobre 2024, prodotte da Thaurus Live. Sul palco, durante le tre serate, sono saliti guest star d’eccezione: Artie 5ive, Ernia, Nerissima serpe, Night Skinny, Noyz Narcos, Papa V, Rrari Dal Tacco, Sfera Ebbasta, Tedua e Tony Boy.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “DONNA” DI KID YUGI SU YOUTUBE.

Ecco il testo di “Donna” di Kid Yugi.

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena

Perché ‘sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena

Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena

E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena

Minacci di rovinarmi, sto qui a motivarti

Perché hai tutto e non ti basta, o forse non ti basti

Ti ho in testa come un trauma e voglio liberarmi

E se ‘sta storia è un pianoforte, tu scorda tutti i tasti

Mi odi perché ti somiglio e non puoi più scapparti

Che ciò che ti ho fatto io, tu l’hai sempre fatto agli altri

Perché divori tutto fino a divorarti?

Grazie al cielo non mi manchi

E sarò l’ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia

Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma

Che copre d’oro ciò chе hai dentro, la tua insonnia

Il mostro che ti tienе sveglio

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

Eri il mio nuovo mondo, eri i miei States

Se la nostra storia è un film, non premere più play

Sento ancora l’eco delle urla, le bugie in delay

Ed ogni torto che ti ho fatto te lo rifarei

Vorrei dirti che ti voglio ancora, ma mentirei

Perché di te ho scordato tutto come in Your Name

Mi hai messo il muso per quella strofa con MACE

Impazzivi se pensavi che fosse per lei

Non saprò mai se cambierai, se cambierei

Sei così piccola e letale, una calibro sei

E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei

Ora non so più chi sei

E sarò l’ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia

Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma

Che copre d’oro ciò che hai dentro, la tua insonnia

Il mostro che ti tiene sveglio

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola

E sarai donna, sarai l’angelo e la gola

La mia tomba, tutti i miei sensi di colpa

La tua bocca che morde e bacia ogni persona

La tua forza, quella di distruggerti da sola