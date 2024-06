Il ritorno di Katy Perry è finalmente ufficiale. Nelle settimane scorse la cantante aveva assicurato ai suoi fan un comeback imminente, anticipando con convinzione la potenzialità della traccia scelta per il suo ritorno sulle scene dopo anni di assenza. Ebbene, sarà “Woman’s World” a trainare la nuova era discografica della popstar.

In attesa di poterla ascoltare per intero, è stata anticipata una frase che fa parte del testo della canzone:

Sexy, confident. So intelligent. She is heaven-sent. So soft, so strong

Per il disco di inediti prossimamente in uscita, Katy Perry sarà impegnata in una ferrea promozione che non potrà combaciare con gli impegnati che l’hanno vista protagonista, nel ruolo di giudice, ad American Idol. Per questo motivo, la cantante ha rivelato l’intenzione di chiudere l’esperienza nel talent show. Chi prenderà il suo posto? Ancora non è stato svelato il nome anche se Meghan Trainor ha ammesso che sognerebbe di poterla sostituire all’interno del programma. Sarà accontentata? O la produzione punterà su un’altra artista?

