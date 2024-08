Dopo il flop di “Woman’s World”, Katy Perry ha pubblicato “Lifetimes“, il secondo singolo che anticipa l’album “143” in uscita il 20 settembre.

Il brano è una scintillante e potente riflessione sull’infinità dell’amore.

A corredo del brano e delle sue vibes estive, è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale di “LIFETIMES”, diretto da Stillz (Bad Bunny, Rosalía) e girato nella meravigliosa Ibiza in Spagna. La premiere del video è andata in onda su MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e sui billboard a Times Square (New York) di Paramount. Il videoclip è ora disponibile cliccando qui.

“LIFETIMES” è una canzone sull’amore eterno scritta con la mia cara amica e collaboratrice di lunga data Sarah Hudson, insieme all’incredibile Vaughn Oliver. Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia. Le chiedo ogni sera: “Mi amerai per tutta la vita?”. Lei risponde di sì e io mi sento completa. Vi trovate e ritrovate, ancora e ancora, per tutta la vita”

Ecco il testo della canzone “Lifetimes” di Katy Perry.

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it?

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

I know you feel it

Can you believe it?

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

Like the sun is always rising

Like the stars are in the sky

You and I will find each other

In every single life

Baby, you and me for infinity

My etеrnity (My eternity)

Baby, you and me for infinity

My еternity (My eternity)

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it?

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

I know you feel it (Feel it)

Can you believe it? (‘Lieve it)

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

For life

For life

For life

For life

Baby, you and me for infinity

My eternity (My eternity)

Baby, you and me for infinity

My eternity, yeah (My eternity)

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I’ll love you for, I’ll love you for life

Lifetimes

I know you feel it

Can you believe it?

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it

I know you feel it (Feel it)

Can you believe it? (‘Lieve it)

I’m gonna love you ‘til the end and then repeat it (I’m gonna love you)

For life

For life

For life

For life