+57 è una canzone di KAROL G, Feid & DFZM pubblicata l’8 novembre 2024 con i featuring di Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro & Blessd.

A seguire potete ascoltare il brano, prodotto da Ovy On The Drums, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

Yeah KAROL G-G, La Bichota (Yeah) Feid, FERXXO (Wow) Leggo Maluma, Don Juan, yeah Blessd, ¿sí sabe? (Yeah) Awoo (¡Pu-pu-pu!), Ryan Castro DF Latino gang, gang Colombia gang, gang J Balvin, man, man Leggo, yeah (Baby) Ovy On The Drums (Yeah-yeah, yeah-yeah) Ovy en la batería, mami, mami, mami KEITYN, en la mira Colombia gang, gang, yeah Ay, eh, Ave María Ah Qué chimba

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare Pide una de Ovy On The Drums, los novio’ no valen En la disco, marihuana, trago y jale Tu novio, el chistoso, que le pare y le baje Quiere sentirse mujer No hay trago que valga, no hay makia que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella (Jaja, ¿sí sabe, mi amor?)

Da-Da-Da-Dame ubi, dame time y yo le llego Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código, que plata mata bonito Tiene lo suyo, ella no quiere jugar (Ajá) Conmigo se quiere quedar Me habla la real, ‘tá jugando a federball Son las 11 p. m., saca ese culo a pasear

Culo grande, culo grandote (Awoo) Shortes Machine pa’ que todo eso se note (Tra, tra) Le tiro la labia pa’ que se me empelote Me voy sin casco con ese tote (¡Pu-pu-pu!) En la BlackBerry guardo tu PIN Si tiene una liendra, soy el remix Esa boquita, pa’ darle unos kiss (Ajá) Yo la llamé pa’ que pun, pa’ que tin (Yeah)

Ella tiene to’ los código’ (Oh) Escucha 2pac y ese culito es notorio Le echo en el abdomen la cremita de Oreo (Ja) Pa’ gastarle en el tubo (Chin, chin) No la cartelean ni en el Q’hubo

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq (-tiq) Un parche rela (Pu), te ofrezco something Pa’-Pa’ tomar, estás voladita, no te van a pillar Una mamacita desde los fourteen Entra a la disco y se le siente el ki Mami, estos shots yo me los doy por ti Eso allá atrá’ está gigante, delicaíto’, cógelo, qué aguante Mamacita desde los fourteen Entra a la disco y se le siente el ki Mami, estos shots yo me los doy por ti Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga (Jaja)

Colombia gang O-O-Ovy On The Drums Wow

Colombia gang

O-O-Ovy On The Drums

Wow

Ha detto al suo ragazzo che stava andando a dormire

Ma la sua amica le ha cambiato idea

Alle 12:30 ha iniziato a truccarsi

Ha detto che sarebbe arrivata in 20 minuti

Ha spento il cellulare per non farsi beccare

La ragazza è cattiva, ma intelligente, yeah

E anche se quella ragazza ha un fidanzato, esce quando vuole

L’effetto dell’alcol sta salendo e lei balla sensuale ubriaca

Passa il drink bocca a bocca, lo rolla e lo accende

E se le chiedono se ha un ragazzo, dipende (Wow)

Qui c’è solo roba esotica, pillole, guaro (liquore colombiano), Hpnotiq (cocktail)

Una compagnia tranquilla, ti offro qualcosa

Per bere, sei completamente sballata, non ti beccheranno

Una ragazza attraente sin dai quattordici anni

Entra in discoteca e si sente la sua energia

Tesoro, questi shot li prendo per te

Quello lì dietro è gigantesco, prendilo con delicatezza

Una ragazza attraente sin dai quattordici anni

Entra in discoteca e si sente la sua energia

Tesoro, questi shot li prendo per te

Sotto ha così tanto che nella minigonna non ci sta (Haha)

Lei conosce tutti i codici (Oh)

Ascolta 2Pac e quel lato B è notevole

Le spalmo sul ventre la crema all’Oreo (Haha)

Per farla spendere sui pali (Bling bling)

Non si fanno problemi con lei nemmeno al Q’hubo (giornale colombiano)

Grande sedere, davvero enorme (Awoo)

Pantaloncini stretti per farlo notare a tutti (Tra, tra)

Le faccio un po’ di corte per farla spogliare

Non uso protezioni per questo booty (Pu-pu-pu!)

Nella BlackBerry ho il tuo PIN

Se ha un “problema” sono il remix (gioco di parole)

Quella boccuccia, per darle dei baci (Ajá)

L’ho chiamata per fare rumore e divertirsi (Yeah)

E anche se quella ragazza ha un fidanzato, esce quando vuole

L’effetto dell’alcol sta salendo e lei balla sensuale ubriaca

Passa il drink bocca a bocca, lo rolla e lo accende

E se le chiedono se ha un ragazzo, dipende

Quel lato B è il suo, quindi lo accende

Sa con chi si intrattiene

Sembra innocente, ma quegli occhi mentono

E il ragazzo lo tiene “a seconda” (dipende)

Succhiando una caramella, ragazza seducente

In discoteca non si siede mai

Per la buona sorte, indossa una tanga gialla

Preparata nel caso qualcuno la noti

Succhiando una caramella, ragazza seducente

In discoteca non si siede mai

Per la buona sorte, indossa una tanga gialla

Preparata nel caso qualcuno la noti (Mamma)

Con il cappellino, appariscente per farti impazzire (Haha)

Quella risata sulle sue labbra mi conferma

Che quel lato B è mio, con firma e tutto

Se il suo ragazzo ci mette tanto, facciamo lo stesso (Haha)

Perché io la faccio sentire viva

E quel ragazzo accanto a me sembra uno sciocco

Se ha una pistola, posso caricarla

Perché a Medellín sono come Drake a Toronto

Da-Da-Da-Dammi posizione, dammi tempo e arrivo

Mi guarda e le do tutto, non vuole matrimonio

Dice di mantenere la discrezione e fare tutto in segreto

Il sesso ha un codice, il denaro comanda sull’amore

Ha il suo valore, non vuole giocare

Vuole stare con me

Mi parla in modo sincero, come se stessimo giocando a ping-pong

Sono le 11 di sera, metti quel lato B in movimento

Rompi, rompi, rompi, vai avanti ragazza, nessuno ti fermerà

Chiede una canzone di Ovy On The Drums, i fidanzati non contano

In discoteca, marijuana, drink e polvere

Il tuo ragazzo fa il simpatico, ma gli dici di calmarsi

Vuole sentirsi donna

Non c’è drink che valga, non c’è trucco che la superi

Vuole tornare a sentirsi bella (Haha, capisci, amore?)

E anche se quella ragazza ha un fidanzato, esce quando vuole (Quando vuole)

L’effetto dell’alcol sta salendo e lei balla sensuale ubriaca

Passa il drink bocca a bocca (bocca), lo rolla (rolla) e lo accende

E se le chiedono se ha un ragazzo, dipende

Yeah

KAROL G-G, La Bichota (Yeah)

Feid, FERXXO (Wow)

Leggo

Maluma, Don Juan, yeah

Blessd, capisci? (Yeah)

Awoo (Pu-pu-pu!), Ryan Castro

DF

Latino gang, gang

Colombia gang, gang

J Balvin, man, man

Leggo, yeah (Baby)

Ovy On The Drums (Yeah-yeah, yeah-yeah)

Ovy alla batteria, ragazza, ragazza, ragazza

KEITYN, in primo piano

Colombia gang, gang, yeah

Ay, eh, Ave María

Ah

Che figata