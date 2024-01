L’artista premiata ai Grammy, Kali Uchis ha pubblicato il suo nuovo album in spagnolo, Orquídeas, che secondo le previsioni debutterà nella top3 della Billboard Top 200 Albums, segnando così il suo miglior debutto di sempre nella popolare classifica statunitense. Inoltre, il singolo dal sapore disco “Igual Que un Ángel” con l’artista messicano Peso Pluma si trova nella top10 della classifica singoli mondiale di Spotify. Kali in un’intervista per il The Los Angeles Times ha raccontato:

Inoltre, Kali Uchis ha rivelato di aspettare il primo figlio insieme al partner di lunga data Don Toliver nel videoclip della canzone “Tu Corazón es Mío”, tratta sempre dal nuovo album.

Qui sotto traduzione, testo e significato della canzone.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “IGUAL QUE UN ANGEL”.

Qui sotto potete leggere il testo originale Igual Que un Ángel di Kali Uchis feat. Peso Pluma.

Uh, uh, uh

Oh, oh, oh, oh

You should’ve seen the way she looked, igual que un ángel

Heaven’s her residence y ella no se va a caer

They just can’t reach her, princesita inalcanzable

Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió, oh

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (Ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (Ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from Heaven down to Earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from Heaven down to Earth

Ya le juraron amor y le fallaron

Ojitos secos de todo lo que lloraron

Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela

Porque personas como ella ya no quedan (Oh-oh, oh, oh)

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (Ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (Ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love (Oh)

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from Heaven down to Earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from Heaven down to Earth

Uh, con esa actitud nadie la merece

El que la quiera, que rece

Porque ella es luz, ay, nada que ver

No está a tu alcance, la nena es un ángel, ah-ah, ah, ah

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial (Ah-ah, ah)

Pero ella quiere calma, no dañar su alma (Ah-ah, ah)

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love (Oh)

Un corazón como el tuyo está en extinció-o-on

Heaven must have sent you, love

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows

Sent from Heaven down to Earth

La favorita de Dios, la favorita de Dios, and she knows

Sent from Heaven down to Earth

Dios

She knows

La favorita de Dios

Favorita de Dios

She knows

La favorita de Dios