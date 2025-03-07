Prodotto da scum e Keith Sorrells, PSILOCYBIN & DAISIES è il nuovo singolo di Jessie Reyez disponibile da venerdì 7 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.

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Leggi il testo di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez.

Leggi la traduzione in italiano di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez.

Carica la macchina, potremmo andare a trovare un posto appartato

Potremmo stendere una coperta, potremmo prendere un po’ di psilocibina

Potremmo parlare di un futuro che tu ed io forse non vedremo mai

Ma il domani è solo il nemico di questo momento, quindi, mm

Mi hanno detto che quando amo, sono come un tiranno

Ma quando ti ho vicino, tu calmi la bestia dentro di me

E potremmo parlare, ma perché sprecare tutta quell’energia

Quando il domani è solo il nemico di questo momento?

Quindi lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti

Voglio, voglio amarti fino alla morte

Voglio amarti fino alla morte

Lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti

Voglio, voglio amarti fino alla morte

Voglio amarti fino alla morte

Sta facendo buio, ti chiedo se vuoi andare via e tu dici di no

Perché il mio cuore ti tiene al caldo finché gli sono vicino

E poi sorrido, perché so che questo è un ricordo fondamentale

E il domani è solo il nemico di questo momento, mm

Poi ci baciamo e noto che i tuoi occhi iniziano ad appannarsi

E dalle tue labbra mi chiedi cosa ci succederà dopo oggi

Non lo so, ma perché sprecare tutta quell’energia?

Perché il domani è solo il nemico di questo momento

Quindi lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti

Voglio, voglio amarti fino alla morte

Voglio amarti fino alla morte

Lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti

Voglio, voglio amarti fino alla morte

Voglio amarti fino alla morte