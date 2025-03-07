PSILOCYBIN & DAISIES, Jessie Reyez: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez: un amore intenso, quasi ossessivo, vissuto nel qui e ora, senza preoccuparsi del futuro
Prodotto da scum e Keith Sorrells, PSILOCYBIN & DAISIES è il nuovo singolo di Jessie Reyez disponibile da venerdì 7 marzo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato della canzone.
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Il testo di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez
Leggi il testo di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez.
Pack the car, we could go find somewhere private
We could lay down a blanket, we could do some psilocybin
We could talk about a future that you and I might never see
But tomorrow is just this moment’s enemy, so, mm
I’ve been told that when I love, I’m like a tyrant
But when I got you close, you soothe the beast inside me
And we could talk, but why waste all that energy
When tomorrow’s just this moment’s enemy?
So let me fuck you in a field full of daisies ‘til we both run dry
I wanna, I wanna love you to dеath
I wanna love you to death
Let mе fuck you in a field full of daisies ‘til we both run dry
I wanna, I wanna love you to death
I wanna love you to death
It’s getting dark, I ask you if you wanna go and you said no
‘Cause my heart keeps you warm long as I’m close
And then I smile ‘cause I know this is a core memory
And tomorrow’s just this moment’s enemy, mm
Then we kiss and I notice that your eyes, they start to glaze
And from your lips, you ask me what happens to us after today
I don’t know, but why waste all that energy?
‘Cause tomorrow’s just this moment’s enemy
So let me fuck you in a field full of daisies ‘til we both run dry
I wanna, I wanna love you to death
I wanna love you to death
Let me fuck you in a field full of daisies ‘til we both run dry
I wanna, I wanna love you to death
I wanna love you to death
PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di PSILOCYBIN & DAISIES di Jessie Reyez.
Carica la macchina, potremmo andare a trovare un posto appartato
Potremmo stendere una coperta, potremmo prendere un po’ di psilocibina
Potremmo parlare di un futuro che tu ed io forse non vedremo mai
Ma il domani è solo il nemico di questo momento, quindi, mm
Mi hanno detto che quando amo, sono come un tiranno
Ma quando ti ho vicino, tu calmi la bestia dentro di me
E potremmo parlare, ma perché sprecare tutta quell’energia
Quando il domani è solo il nemico di questo momento?
Quindi lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti
Voglio, voglio amarti fino alla morte
Voglio amarti fino alla morte
Lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti
Voglio, voglio amarti fino alla morte
Voglio amarti fino alla morte
Sta facendo buio, ti chiedo se vuoi andare via e tu dici di no
Perché il mio cuore ti tiene al caldo finché gli sono vicino
E poi sorrido, perché so che questo è un ricordo fondamentale
E il domani è solo il nemico di questo momento, mm
Poi ci baciamo e noto che i tuoi occhi iniziano ad appannarsi
E dalle tue labbra mi chiedi cosa ci succederà dopo oggi
Non lo so, ma perché sprecare tutta quell’energia?
Perché il domani è solo il nemico di questo momento
Quindi lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti
Voglio, voglio amarti fino alla morte
Voglio amarti fino alla morte
Lasciami scoparti in un campo pieno di margherite finché non saremo entrambi esausti
Voglio, voglio amarti fino alla morte
Voglio amarti fino alla morte
Il significato della canzone PSILOCYBIN & DAISIES
La canzone parla di un amore intenso, quasi ossessivo, vissuto nel qui e ora, senza preoccuparsi del futuro. Il protagonista vuole isolarsi dal mondo con la persona amata, cercando un posto appartato dove lasciarsi andare completamente, sia emotivamente che fisicamente.
L’idea di prendere psilocibina (una sostanza psichedelica) suggerisce la volontà di vivere un’esperienza profonda e fuori dalla realtà, un modo per connettersi ancora di più. Tuttavia, anche quando parlano di un possibile futuro insieme, emerge la consapevolezza che potrebbero non averlo mai:
“Potremmo parlare di un futuro che tu ed io forse non vedremo mai,
ma il domani è solo il nemico di questo momento.”
Il ritornello è esplicito e passionale: vuole fare l’amore con l’altra persona in un campo di margherite fino allo sfinimento, esprimendo un desiderio carnale ma anche un bisogno di fusione totale: “Voglio amarti fino alla morte”.
Nella seconda parte, la canzone diventa più malinconica: è sera, e il protagonista si rende conto che sta vivendo un ricordo destinato a rimanere impresso per sempre. Quando l’altra persona chiede cosa succederà dopo quel momento, lui non ha una risposta, ma ribadisce che pensare al futuro è inutile, perché il domani è il nemico di questo momento.
In sintesi, il pezzo parla di una passione travolgente e senza futuro, un amore che si consuma nel presente senza preoccuparsi di ciò che verrà. È un inno alla fuga dalla realtà, al godersi il momento, ma con una sottile nota di malinconia, perché entrambi sembrano sapere che questa magia potrebbe svanire con l’alba.