Jennie, membro noto delle Blackpink, ha pubblicato il suo nuovo singolo, ZEN, diventato in poche ore tra i brani più ascoltati e cercati sul web. Presentata per la prima volta nel trailer dell’album di debutto di JENNIE, Ruby, la canzone è stata nuovamente anticipata nel video di annuncio per The Ruby Experience, una serie di spettacoli che terrà dopo l’uscita del suo album il 7 marzo 2025.

Leggi il testo di ZEN di Jennie.

I tell ‘em, “Down, now”

I’m the energy, yes

I ain’t what you think about me

Cross me, please

I’ma keep it Z, Zen

Present, bless

Money can’t buy sixth sense

Bad bitch case, can’t make me badder

Fire aura, quiet chatter

Shoot, shoot, shoot, I make them scatter

They can’t move my matter

Nobody gon’ move my soul, gon’ move my aura, my matter

Nobody gon’ move my life, gon’ touch my goal, my matter

Nobody gon’, all this power make them scatter

No, nobody gon’ touch my soul, gon’ match my glow, like, I dare you (Hеy)

(Ah, ah) Shape me

(Ah, ah) Hey

Thick skin layеr like chains on chains on chains

Wear the pressure on my neck and rings

Rain, midnight bloom

In the dark, I grew

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot (Freeze)

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot (Bling)

Shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot, shoot (One hundred, one hundred)

Ten

Shoot, shoot, shoot, shoot (One hundred)

Money cannot buy no real friends

Baddest, they can’t make me badder

Fire aura, quiet chatter

Shoot, shoot, shoot, I make them scatter

They can’t move my matter

Nobody gon’ move my soul, gon’ move my aura, my matter

Nobody gon’ move my life, gon’ touch my goal, my matter

Nobody gon’, all this power make them scatter

No, nobody gon’ touch my soul, gon’ match my glow, like, I dare you (Hey)

(Ah, ah) Shape me

(Ah, ah) Hey

(Ah, ah)

(Ah, ah) Can’t be two of one