Tra i brani e i video di maggior tendenza su YouTube c’è il brano “Dissing Gemitaiz” di Jamil, che racchiude nel titolo il senso stesso del brano.

Il testo di Dissing Gemitaiz

Ehi, ehi, Pasha Vieni a farti male, vienici a trovare

Vienimi a dissare, Vietnam lessicale

Vieta al tuo amico di parlare, che dice cazzate

Vetri per terra, vedrai solo sangue nel locale (Okay)

Baida sono il Dissking, puta madre (Sì)

Lei vuole i miei bimbi, le ho detto che sono padre (Ah)

Lo possiamo fare viso a viso, ma ti avviso

Questa è la mia season, non c’è competition sulla base (No)

Ho dissato Gemitaiz, mi hanno detto: “Cosa fai?”

Mi hanno detto: “Prenderai le mazzate” (Seh)

Non ho sentito rime, mi ha risposto con un meme

E un siparietto, questi sono i rapper che vi meritate (Bu)

Tu vuoi dirmi che hai il veleno, che veleno

Solo per il tempo che hai passato ad insultarti nelle storie con Moreno

Sei ufficialmente scemo

E poi con gli Arcade e poi Canesecco

E poi con quel babbo di Young Signorino (Ah)

Ma sempre su Insta, solo sui social

È lì che tu parli, è lì che fai il figo

Hai quasi quarant’anni, fra’, molla il telefonino

Hai il cervello di un bambino, cretino (Sì)

Per una volta che ti dissa un vero rapper vuoi giocare a nascondino

Ti trovo e sul tuo corpo ci cammino

Mi sto facendo un giro sul web (Sul web)

Quando scrivi “Dissing Gemitaiz” (Vai a vedere)

Trovi solo storie dal cell

Mi aspettavo un poco di rap, almeno da te

L’unico coglione che rappa e non si capisce

L’unico coglione che grida, che poi si gasa (Eheheh)

L’unico coglione con la ketamina in tasca

Che si tiene un bilancino dentro casa (Non hai capito nulla)

Ti cadono i capelli, vorresti tatuarti

I tattoo sono per grandi e tu non li puoi fare (No)

Ti sei fermato a tre perché ti brucia il culo

Perché ti fanno male, non li puoi sopportare (Uh-uh)

Tu mi ricordi Il Tre, mezza figa

Che ogni volta che si tatua è una sfida (Sì)

Se li è fatti con la crema anestetica

E comunque è lì che frigna e che grida (Sfigato)

Sentirai le grida di questi

Quando Baida mette giù i testi (Sì)

Non vedo l’ora, sali e mi testi

Dal vivo o sul beat, io comunque ti pesto

Vedrai che ci resti (Andiamo)

Quando entro su un pezzo dicono: “Guarda ‘sto pezzo di merda che uccide i rapper senza troppe storie”

Hai trovato sempre il tempo per farti le storie

Allora trova il tempo per mettere in rima le parole (Dai, dai)

Tu vuoi fare il superiore, dire che non mi conosci

Dire che sono il più scarso

Perché in fondo su di me non si può dire un cazzo

Io non ho peccati a differenza vostra che fate sempre le troie (Puttane)

Vedrai come funziona, qua è una maratona

Tengo la corona, vieni qua a Verona

O ci vediamo a Roma?

Che non vedo l’ora di vederti di persona

E prenderti alla gola

Madman dice che mi adora (Sì, eheheh)

Mi ricordo che l’ho visto in Sicilia

Entro nel suo back con William (Vaglielo a chiedere)

Entreremo pure nel tuo

Meglio che non fai più il pirla (Meglio)

Facciamo in un secondo

Mica sono Skioffi, da me prendi gli schiaffi

Facciamo come Rondo

Io ti raddrizzo i denti, così poi ti rilassi

Facciamo che se aspetti che qualcuno

Qui mi uccida e pensi sia Gemitaiz (Aspetta, aspetta)

Con i rapper che mi scopo faccio prima a morire di AIDS (Eheheh, sì) Baida Gang

Quando vuoi, dove vuoi (Davvero)

Dissking (Lo sai)

Pashabeats (Aaah)

Yah, yah, yah (Sì)

Yah, yah, yah

Il significato della canzone Dissing Gemitaiz

In questo brano, Jamil si pone con tono aggressivo e sicuro di sé, sfidando apertamente i suoi rivali, in particolare il rapper Gemitaiz, con una serie di “dissing” mirati a esporne, secondo lui, le debolezze e le incoerenze. Sin dall’inizio, invita i suoi avversari a confrontarsi faccia a faccia: “Lo possiamo fare viso a viso, ma ti avviso / Questa è la mia season, non c’è competition sulla base,” enfatizzando la sua superiorità e determinazione.

Uno dei punti principali è l’attacco alla tendenza di certi rapper di parlare solo sui social: “È lì che tu parli, è lì che fai il figo / Hai quasi quarant’anni, fra’, molla il telefonino,” riferendosi all’abitudine di Gemitaiz e altri di esprimersi online senza portare i confronti sul piano musicale o reale. Mette in discussione la serietà di questi avversari, sottolineando che molti di loro “hanno il cervello di un bambino, cretino,” lasciando intendere che manchino di maturità.

Continuando, si vanta di essere un “vero rapper” e non si fa scrupoli a umiliare i suoi rivali, deridendone anche l’aspetto fisico e i tatuaggi. Versi come “Ti cadono i capelli, vorresti tatuarti / I tattoo sono per grandi e tu non li puoi fare” sono esempio del suo intento di ridicolizzare il modo in cui i rivali cercano di costruire un’immagine dura e ribelle che, per Jamil, risulta poco autentica.

Infine provoca Gemitaiz e lo sfida apertamente, suggerendo un incontro faccia a faccia: “Vieni qua a Verona / O ci vediamo a Roma?” dimostrando la sua voglia di portare la faida oltre il semplice confronto musicale. Il brano si chiude con Baida che si autoproclama “Dissking,” come a voler dire che non teme nessuno e che, in questo campo, è lui a tenere la “corona.”