Rio è il nuovo singolo di J Balvin pubblicato il 24 gennaio 2025 e prodotto da Mazzarri & ODDLIQUOR. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Hoy le doy gracias al cielo por las veces que me equivoqué y porque te encontré

Me devolviste la fe, me presentaste a Cupido y ahora parcho con él

El brillo de los ojos se me nota

Y los que me conocen saben que me curé

Porque ahora ando en otra

He dejado el whisky por usted

¿Pa’ qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa?

Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara (De cara)

Y aunque la baby es inocente y con otras se compara

Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara

A punta de tener el cora para un paramédico

Tú me lo cogiste y lo pusistes energético

Lo de nosotros va más allá de lo estético

De lo erótico y también de lo frenético

Yo fui ese hoodie que te quitó to’ el frío

Tú fuiste la cura cuando estaba despecha’o

Y desorienta’os encontramos un río

Y ahora ya no andamos por el rumbo equivoca’o

Yo fui ese hoodie que te quitó to’ el frío

Tú fuiste la cura cuando estaba despecha’o (Oh-oh)

Y desorienta’os encontramos un río

Y ahora ya no andamos por el rumbo equivoca’o

¿Pa’ qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa?

Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara (De cara)

Y aunque la baby es inocente y con otras se compara (Con otras se compara)

Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara

El VIP ahora es en casa contigo

Y hacerte el amor después de la chamba

Mi plan favorito, y una playlist de clásicos

Pa’ que no nos escuchen los vecinos

Quedarme con ese recuerdo de lune’ a domingo, oh-oh

De lune’ a domingo, oh-oh

El-El-El brillo de los ojos se me nota

Y los que me conocen saben que me curé

Porque ahora ando en otra

He dejado el whisky por usted

¿Pa’ qué buscar en la calle lo que abunda en mi casa?

Una mamacita buena gente, qué chimba de cuerpo y de cara

Y aunque la baby es inocente y con otras se compara (Con otras se compara)

Diosito la hizo humilde, pero yo la veo bien cara (Diosito la hizo humilde)

Yeah

Te amo, tú sabe’

Pa’l que tenga su pareja y la disfruta

Y que no busque en la calle lo que no se le ha perdido

Yeah

J Balvin, man

Latino gang, gang

Leggo