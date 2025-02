Ciao cara, come stai? è una canzone di Iva Zanicchi con la quale ha vinto, nel 1974, il Festival di Sanremo. Il brano è scritto da Dinaro, Claudio Daiano, Italo Janne e Cristiano Malgioglio. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Leggi il testo di “Ciao cara, come stai?” di Iva Zanicchi.

Insieme agli altri

Lui perde sempre

Ha perso anche con lei

Ladro e poeta

Anche in amore

Lui no, non cambia mai

Quando la sera

Tornava a casa

Sconfitto più che mai

Lei lo guardava

Lui non capiva

Pagava solo lei

Ciao cara, come stai?

Lei non risponde più

Ciao cara, come stai?

Lei non lo guarda più

Muore la speranza

È vuota la sua stanza

Ciao cara, come stai?

Non gli ha creduto più

Ora sei vinto

Tu sarai solo

Quando ti pentirai

L’ultimo sbaglio

Piega l’orgoglio

Ma è troppo tardi ormai

Senza ragione

Senza rancore

Cede al destino lui

Ed ogni sera

Tornando a casa

Parla a una sedia ormai

Ciao cara, come stai?

Lei non risponde più

Ciao cara, come stai?

Lei non lo guarda più

Muore la speranza

È vuota la sua stanza

Ciao cara, come stai?

Non gli ha creduto più

Ciao cara, come stai?

Lei non risponde più

Ciao cara come stai?

Lei non lo guarda più

Muore la speranza

È vuota la sua stanza

Ciao cara, come stai?

Non gli ha creduto più