Le Illit hanno rilasciato il nuovo singolo, “Magnetic”, traccia del loro mini-album di debutto, Super Real Me. Un ibrido dance, Pluggnb e House, “Magnetic” esprime la sensazione di essere attratti dalla persona che ti piace, come se fosse magnetica. Il video musicale contiene immagini bizzarre e adorabili dei membri che sono eccessivamente immersi in ciò che gli piace. Ricevono messaggi segreti e sperimentano vari eventi e incidenti prima di raggiungere la persona di cui si stanno innamorando.

Le Illit sono un gruppo femminile sudcoreano formato da cinque membri: Yunah, Minju, Moka, Wonhee e Iroha. Hanno debuttato il 25 marzo 2024, con l’extended play (EP) Super Real Me.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere traduzione, testo e significato del brano.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Magnetic” delle Illit.

Baby, I’m just trying to play it cool

But I just can’t hide that

I want you

Wait a minute, 이게 뭐지? (뭐지?)

내 심장이 love-dub

자꾸만 뛰어

저 멀리서도 oh, (Oh) my (My) gosh (Gosh)

끌어당겨 you’re my crush

초능력처럼

거대한 자석이 된 것만 같아 my heart

네 모든 게 내 맘에 달라붙어버려, boy

We’re magnetized, 인정할게

This time, I want

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae

Dash-da-da, dash-da-da, dash-da

Like it’s magnetic

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae

Dash-da-da, dash-da-da

Baby, don’t say no

정반대 같아 our type

넌 J 난 완전 P

S와 N 극이지만

그래서 끌리지

내가 만들래 green light

여잔 배짱이지

So let’s go, let’s go

Let’s go, let’s go

숨기고 싶지 않아 자석 같은 my heart

내 맘의 끌림대로 너를 향해 갈게, boy

We’re magnetized, 인정할게

This time, I want

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

No push and pull, 전속력으로 너에게 갈게 (In a rush, in a rush)

Our chemistry, 난 과몰입해 지금 순간에 (Baby, you’re my crush, you’re my crush)

No push and pull, 네게 집중 후회는 안 할래 (Gonna dash, gonna dash)

Never holding back, 직진해, yeah (직진해, yeah)

*This time, I want*

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

You, you, you, you, like it’s magnetic

You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae

Dash-da-da, dash-da-da, dash-da

Like it’s magnetic

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae

Dash-da-da, dash-da-da

Baby, don’t say no