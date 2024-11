Da mezzanotte del 19 novembre è disponibile “Capolavoro (English version)“, la versione internazionale di Capolavoro, brano de Il Volo presentato in gara al Festival di Sanremo 2024.

Dopo il successo con le prime tappe del 2024/2025 World Tour in Giappone e nelle principali capitali europee, con numerose date sold out, il gruppo allarga i confini del suo successo internazionale con la release di Ad Astra (International Edition), disponibile da oggi in preorder. La nuova versione di Ad Astra – l’ultimo progetto discografico uscito il 29 marzo, il primo composto interamente di inediti – sarà disponibile dal 29 novembre 2024 per Epic Records/Sony Music Italy e sarà arricchita da cinque nuove tracce: una speciale versione inglese di Capolavoro – il brano presentato a Sanremo 2024 e certificato Disco D’Oro – che sarà disponibile da oggi a mezzanotte, Now We Are Free, l’iconico tema de Il Gladiatore di Ridley Scott composto da Hans Zimmer, The Sound of Silence e Hallelujah, rivisitati con arrangiamenti originali di Michael Tenisci e Stefano Marletta, Amazing Grace in un’inedita collaborazione con il soprano di fama internazionale Pretty Yende.

Qui sotto, a seguire, potete ascoltare la versione inglese di Capolavoro, brano promozionale dell’edizione internazionale dell’album.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “CAPOLAVORO (ENGLISH VERSION)” DE IL VOLO SU YOUTUBE.

Testo, traduzione in italiano e significato in aggiornamento.