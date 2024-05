Ossidiana è la canzone di Holden tratta dal suo primo Ep, Joseph, disponibile dal 24 maggio 2024. Il progetto è interamente scritto e prodotto da Holden, cantautore di Amici il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Contiene due singoli già certificati Disco d’Oro: “Dimmi che non è un addio”, che in meno di 24 ore dalla sua pubblicazione ha totalizzato oltre 162mila stream diventando così il brano con il miglior debutto nella storia del programma, e “Nuvola”, singolo intenso e malinconico scritto a quattro mani con Angelina Mango e co prodotto con Zef. A seguire potete ascoltare “Ossidiana”, leggere testo e significato della canzone.

Se ve lo steste chiedendo, l’ossidiana è un vetro vulcanico la cui formazione è dovuta al rapido e veloce raffreddamento della lava.

Qui potete ascoltare “Ossidiana” di Holden su YouTube.

Il testo di Ossidiana

Ecco il testo di Ossidiana di Holden:

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Restiamo solo noi, in mezzo a un mare di gente

E ce ne stiamo distesi

Dimmi quello che devi

Io vedo quello che vedi

E bevo quello che bevi Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Tutto quello che vuoi

Fammi bene poi male E penso solo che no, aspetti fuori dalla porta

in camicia da notte

è l’ultima volta, come le ultime volte

guarda dentro il mio cuore, dimmi cosa nasconde Io non che te non ho che noi qui

Non ho un piano A un piano B

Fuori piove e tu sei ferma lì

Con le ali di un colibrì, e non c’è cosa che non farei Se vuoi possiamo andare a casa

Dimmi solo se ci sei Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio come l’ossidiana L’odore della tua pelle

un brivido che striscia addosso come un serpente

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Qui c’è un mare di gente

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio l’ossidiana

Ma se vuoi ora ti porto a casa

un bacio sotto marijuana

addosso solo una collana

Fuori è buio come l’ossidiana

Il significato della canzone Ossidiana

Il pezzo parla dell’attrazione irresistibile che prova verso una ragazza per la quale farebbe di tutto:

Faccio quello che vuoi

Faccio quello che serve

Restiamo solo noi, in mezzo a un mare di gente

E ce ne stiamo distesi

Dimmi quello che devi

Io vedo quello che vedi

E bevo quello che bevi

Il profumo e l’odore della sua pelle sono un brivido su tutto il corpo:

L’odore della tua pelle

un brivido che striscia addosso come un serpente