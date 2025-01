Akrapovič è una canzone di Guè feat. Artie 5ive tratta dall’album del rapper “Tropico del Capricorno“. Attualmente è tra i pezzi (dopo il singolo Oh Mamma Mia) più ascoltati e venduti. A seguire testo e significato del brano.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI AKRAPOVIČ DI GUE’ FEAT. ARTIE 5IVE.

Ecco il testo della canzone Akrapovič di Guè feat. Artie 5ive

Sulle stripper faccio piovere i racks

Loro fanno twerk, twerk, twerk, twerk, respect (Respect)

Dalla strada steppo in Prada, all black

Quando entro faccio chiudere il club, respect (Respect)

Ho una tipa di Mosca come la Stolich (Stolich)

Senti la potenza dell’Akrapovič (Dell’Akrapovič)

Resto sempre busy in questo business

State forse parlando di me? Respect (Respect)

Здоровье, motherfucker (Oh)

Mezzo da quattro gambe, sembra chе vendo pacchi (Uoh)

Per primo ho fatto i money, dopo ho prеso il respect (Respect)

È arrivato il potere sul gioco, ho fatto reset (Reset)

Più cavalli che al maneggio, rest in peace Roberto

Milano city player, palle di neve a maggio (Ah)

Sto nella Grande Mela, l’assaggio

Appuntamento al Bulgari (Ah, ah)

La volo come un’agenzia di viaggio (Uah, ah)

Figlio di puttana, до свидания

In piscina c’ho i piranha

Lei balla, su da brava, suda grana come in sauna

Domenica domenicana (¿Que lo que?)

Sono talmente un cane che festeggio a Punta Cana

Per un poco di Whitney mi mostra la sua kitty (Meow)

Ma l’hanno vista tutti a giudicare dagli iscritti (Ahahah)

Da tre isolati di distanza senti lo scarico (Uoh)

Significa che sto arrivando carico, Хорошо

Sulle stripper faccio piovere i racks

Loro fanno twerk, twerk, twerk, twerk, respect (Respect)

Dalla strada steppo in Prada, all black

Quando entro faccio chiudere il club, respect (Respect)

Ho una tipa di Mosca come la Stolich (Yeah)

Senti la potenza dell’Akrapovič (5ive)

Resto sempre busy in questo business (5ive)

State forse parlando di me? (Ah) Respect (Respect)

Nel locale sono l’unico che paga

Faccio bere tutta la banda, sono un magnaccia

560 blocca la careggiata

Scarico tarocco, spara come una mitraglia

Prendo l’acquazzone, il diluvio, la mareggiata

Non glielo do una settimana, resta amareggiata

Vita parallela, Batman, una ginnasta

Libero il tavolo, faccio fare la spaccata

Metto venti nel locale, io non prendo da bere

Vendo i venti nel locale, schivo agenti in borghese

Vendevo erba a parco Vetra già da prima del rap

Sopra un TMax, sto in Bicocca se qualcuno mi cerca, boy

Sulle stripper faccio piovere i racks

Loro fanno twerk, twerk, twerk, twerk, respect (Respect)

Dalla strada steppo in Prada, all black

Quando entro faccio chiudere il club, respect (Respect)

Ho una tipa di Mosca come la Stolich (Stolich)

Senti la potenza dell’Akrapovič (Dell’Akrapovič)

Resto sempre busy in questo business

State forse parlando di me? Respect (Respect)

Do your dance, G-U-È, do your dance

Do your dance, Artie 5ive, do your dance

Do your dance, G-U-È, do your dance

Do your dance, Artie 5ive, do your dance