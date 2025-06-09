Cosa è successo tra Guè e Fedez

Guè e Fedez sono due artisti affermati nella mondo della musica rap, in passato hanno anche collaborato, ma da diverso tempo sono distanti e a quanto pare hanno avuto dei dissapori. I due cantanti hanno due visioni professionali opposte, ma anche dal punto di vista privato non hanno molte affinità. Secondo alcuni rumors Guè avrebbe lanciato Fedez con la sua etichetta, ma l’ex marito della Ferragni ha sempre sostenuto che quando ha avuto i primi contatti con Pequeno era già famoso.

Dopo le prime collaborazioni c’è stato il distacco, anche se nel 2018 Guè è salito sul palco di San Siro, ma la pace sembra essere durata poco. I due artisti non nascondono di non essere compatibili, hanno una visione della vita completamente diversa e anche per questo che Guè ha preso le distanze da Fedez e preferisce non avere nessun contatto con lui. Ospite del salotto di Belve, Guè ha parlato di se stesso, del suo passato non sempre facile, e non ha mancato di mandare qualche frecciatina a Fedez.

Il rapper ha infatti rivelato un modo diretto e sincero cosa pensa del collega e del suo essere sempre alla ricerca del gossip e della conquista di una certa visibilità. Indirettamente Guè ha spiegato come mai ha litigato con Fedez e cosa è successo fra loro. Le sue parole sono stato ascoltate con attenzione da Francesca Fagnani che ha apprezzato la sincerità dell’artista, è evidente che non si aspettava tanta trasparenze e invece Pequeno ha stupito il pubblico e tutti i fans.

Guè Pequeno: “Fedez? Tra noi non c’è mai stato feeling”

“Non considero un errore averlo lanciato con la mia etichetta, ma tra noi non c’è mai stato feeling”, è la prima stoccata di Pequeno. E ancora: “Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, pubblicità… cose che non sono il mio…” Ha dichiarato Guè. Il rapper non ha risparmiato neanche l’ex di Fedez, Chiara Ferragni, e ha preso le distanze dal loro modo di gestire la popolarità:

“Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace…Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere”. Guè preferisce mantenere un basso profilo, non ottenere visibilità con il gossip ed è concentrato soprattutto sulla musica.

Guè Pequeno e le droghe: “Ho provato tutto, tranne…”

A Francesca Fagnani Guè Pequeno ha ammesso di aver provato tutte le droghe, tranne alcune e di avere una dipendenza dai siti per adulti: “Ho provato tutto, tranne alcune cose. Ma non consiglio nulla: è una strada distruttiva, a me ha rovinato la vita”. In merito a Onlyfans ha dichiarato: “Ho speso più di 5 mila euro in pochi giorni…Quelle piattaforme sono un po’ come il gioco d’azzardo…Non è stata una belvata, ma sono stato un precursore”.

Nonostante gli eccessi vissuti e l’incapacità di avere una relazione stabile, Guè si definisce un padre presente per sua figlia e una persona buona che ha ottimi rapporti con molti dei suoi colleghi: “Sono un buono. Altrimenti non l’avrei preso in quel posto così tante volte. Ho un animo gentile, attratto dall’oscurità”.