Oh Mamma mia è il brano che promuove l’uscita del nuovo album di Guè Pequeno e vede il featuring di Rose Villain. Il pezzo include un sample estratto da “Che soddisfazione” di Pino Daniele, che impreziosisce la traccia.

Tropico del Capricorno, il decimo disco della sua carriera, rappresenta la perfetta sintesi della maturità artistica di Gué, che nell’arco di oltre vent’anni di carriera è riuscito a rinnovare e internazionalizzare come nessun altro un genere “di importazione” come l’hip hop. Tra citazioni letterarie, cinematografiche, di costume e musicali, l’album condensa in 15 tracce il meglio delle sonorità rap di ieri e di oggi, rendendo omaggio anche all’essenza della tradizione melodica e autorale italiana.

Oltre ad alcuni ospiti d’eccezione, qualche chicca a sorpresa, come il sample estratto da “Che soddisfazione “di Pino Daniele, che impreziosisce il singolo “Oh mamma mia (feat. Rose Villain)”, da venerdì 10 gennaio in radio, e quello di “Acqua e sapone” degli Stadio, nella traccia Meravigliosa.

Hanno curato le produzioni dell’album Sixpm e Chef P (già noto come Pietrino dei 2nd Roof), , con la partecipazione di Big Fish (Meravigliosa), Bassi Maestro (Nei tuoi skinny) e la star americana Harry Fraud (Pain Is Love).

Ecco il testo di “Oh Mamma Mia” di Guè e Rose Villain.

Mamma, mamma, mamma

(Oh mamma mia)

we like to party

Sono troppo curioso, sì, come ti chiami?

Se non me lo vuoi dire, va bè neanche m’ami (Ehy)

Il mio nome lo sai ma va bè neanche papi (Oh mamma mia)

Che bomba il tuo vestito dev’essere un Marnie

Che stile lo stiletto che calpesta i marmi

Detesto quel detector, io non porto armi (Ehy)

Tutte queste bunnies ballano per i money (Oh mamma mia)

Shot dopo shot, dopo shot, come un killer

Avevo già un loft delle crip, mo una villa

Ora sono al top, vengo dalla via

Ma quando ti guardo e dico: “Mamma mia”

Baby come va? Te lo dico fra un attimo

Mi sеmbri una star, invece sono un angelo

Andiamo via da qua, ti facеvo più romantico

Ma quando ti ho d’avanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Ma quando ti ho d’avanti mi restano due parole

Ladida, we like to party

Ha preso fuoco il cappotto di Marnie

Eeny, meeny, miny, moe, scelgo la mia hoe

Che m’accompagni dentro il bagno del One oh

Labbra su ****, si sanno di pompelmo

Pussy caput mundi, baby confermo (Ah ah ah)

Disco pump (Ehy)

Una statua dai capelli blu, una cake mami ma che dice “***”

Shot dopo shot, dopo shot, come un killer

Muovilo così come finché fa una scintilla

Tu sei vuoi Rose devi metterti in fila

Vuoi la G, la U, la È, ma sono io la sua pupilla

Baby come va? Te lo dico fra un attimo

Mi sembri una star, invece sono un angelo

Andiamo via da qua, ti facevo più romantico

Ma quando ti ho d’avanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Ma quando ti ho d’avanti mi restano due parole

we like to party, we like to party

we like to party, oh mamma mia, sì quando mi guardi (Gentleman)

we like to party (Ladies), we like to party (Tutti)

we like to party, oh mamma mia si quando mi guardi

Baby come va? Te lo dico fra un attimo

Mi sembri una star, invece sono un angelo

Andiamo via da qua, ti facevo più romantico

Ma quando ti ho d’avanti mi restano due parole

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Mamma mia, mamma mia (Oh mamma mia)

Ma quando ti ho d’avanti (Oh mamma mia)

(Ah ah ah ah)

Facciamo una pazzia (Ehy)

Ho speso una follia

Volevi un Mercedes bianco

(Oh mamma mia)