Non ho l’età (per amarti) è una canzone di Gigliola Cinquetti scritta da Nisa, Mario Panzeri e Gene Colonnello per la musica e da Nisa e Colonnello per il testo. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo 1964, La sedicenne Gigliola vinse, battendo nomi come quelli di Claudio Villa, Gino Paoli, Domenico Modugno e Milva, anche loro in gara. A marzo di quell’anno partecipò con il pezzo all’Eurovision, trionfando e permettendo all’Italia di vincere, per la prima volta, nella kermesse musicale. La Cinquetti ha interpretato il pezzo nell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest.

A seguire il testo di “Non ho l’età (per amarti)” di Gigliola Cinquetti.

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei nulla da dirti

Perché tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore

Per te