Non ho l’età (per amarti) è una canzone di Gigliola Cinquetti uscita nel gennaio 1964. Ha vinto il Festival di Sanremo e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest in quell’anno, trionfando anche in quell’occasione.

Il brano è stato scritto da Nisa, Mario Panzeri e Gene Colonnello per la musica e dai soli Nisa e Colonnello per il testo. La Cinquetti, all’epoca, aveva solo 16 anni e riuscì ad avere la meglio, al Festival, in quell’edizione, con cantanti del calibro di Claudio Villa, Milva, Gino Paoli e Domenico Modugno.

Gigliola Cinquetti sarà ospite della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 dove interpreterà proprio questo brano. In collegamento a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone, la cantante ha anticipato che sarà un’occasione per rivedere sul palco la giovanissima Gigliola del 1964, accanto alla donna di oggi, in un abbraccio virtuale a simboleggiare la vittoria del 1964 e il ritorno sul palco di oggi.

Gigliola Cinquetti, Non ho l’età (per amarti), Significato canzone

Nella canzone, si canta il sogno di un amore romantico, le speranze e le attese per quel giorno, quando finalmente sarà adulta e potrà amare ed essere ricambiata,. Ora non ha l’età ma il sospiro di quei momento che verranno sono nel cuore e nella mente della giovane ragazza protagonista.

Gigliola Cinquetti, Non ho l’età (per amarti), Ascolta la canzone

Gigliola Cinquetti, Non ho l’età (per amarti), Testo canzone

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

E non avrei

Non avrei nulla da dirti

Perché tu sai

Molte più cose di me

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore per te

Lascia che io viva

Un amore romantico

Nell’attesa

Che venga quel giorno

Ma ora no

Non ho l’età, non ho l’età

Per amarti, non ho l’età

Per uscire sola con te

Se tu vorrai

Se tu vorrai

Aspettarmi

Quel giorno avrai

Tutto il mio amore

Per te