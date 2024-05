Senza tuccà è una canzone di Gigi D’Alessio tratta dal suo album “Fra” e incisa con la collaborazione di Geolier. Nel disco sono presenti 10 tracce che spaziano tra nuovi brani e indimenticabili hit: canzoni senza tempo dal repertorio di D’Alessio che si vestono di nuove vibrazioni, declinate al suono di oggi e arricchite da tanti inediti featuring.

FRA è un titolo in cui è racchiuso tutto: Fra come Francesco, uno dei figli del cantautore, ma anche un riferimento a Napoli dove “Fra” equivale al milanese “Bro”, ovvero fratello, come gli amici che hanno cantato con Gigi nell’album. E infine è Fra un disco e l’altro, dato che rappresenta il primo tempo di un progetto che avrà un seguito.

Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano del pezzo.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Senza Tuccà” di Gigi D’Alessio feat. Geolier.

Ecco il testo di Senza tuccà di Gigi D’Alessio e Geolier.

SI tu Chillu diavolo co doce Na canzona senza voce tu m’appicce E po me stute comm’e luce Tu si Napule senza mare Si nu battito senza core Nu respiro addo manca l’aria Che ste songh’io senza e te Ero tutt’o scuro e si stat’o sole Dint’a nuttata ammo fatt’ammore E ngiamme spugliate e ciamme tuccate Po ammo passate a notte scetate e

Ecco la traduzione in italiano di Senza tuccà di Gigi D’Alessio e Geolier.

Sei tu

Che mi uccidi e non ti arrendo

Ti avvicino ti allontano me ne

Cacci poi

Ritorni a non stringermi

Con te salgo in cielo caro in terra

E poi mi affondo per me sei un vento

Freddo che non fa volare

Sei tu

Quel diavolo con dolcezza

Una canzone senza voce tu mi accendi

E poi mi spegni come la luce

Tu sei Napoli senza mare

Sei un battito senza cuore

Un respiro dove manca l’aria

Che sono io senza te

Ero tutto scuro e sei stato il sole

Dentro la notte abbiamo fatto l’amore

E insieme spogliati e ci siamo toccati

Poi abbiamo passato la notte svegli e

Abbiamo sognato anche senza telefono

Questi due cuori si sono chiamati

Io e te non ci sappiamo amare

Perché non possiamo amare

Io e te ora non stiamo qua

Perché non possiamo stare

Ero tutto scuro e sei stata l’alba

Dentro la notte poi ci siamo trovati

Presi e lasciati senza toccarci

Senza tornare ci siamo abbandonati

Dentro la notte niente nasconde

È bastato per capire che ancora

Non ero pronto sto pensando

A te, penso a me, un rimorso

Sto cercando te come

Che tu sei o se io no

Forse gira per Napoli

Aspettando che

La città si spegne, e la luna

Che ci guarda

Sei bella che tutta si annulla

Arrabbiata la femmina

Cattura, capisce, capiamo

Però non fa niente

Dimmi ciao a te

Nessuno ti ha mai detto

Che sei un’ora di libertà

E per chi sta

Incarcerato e tutte cose

Senza pensare che dopo un’ora

Si ritorna dentro

E metti in conto la pioggia

Se vuoi trovare i fiori

Mi stacco la spina e no

E la spina è quella rosa che sei