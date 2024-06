Prodotto da Dat Boi Dee & Takagi & Ketra, Episodio d’amore è un brano di Geolier tratto dal suo album di inediti “Dio lo sa”, pubblicato il 7 giugno 2024. A seguire potete leggere traduzione, testo e significato della canzone.

Ecco il testo di “Episodio d’amore” di Geolier.

Ma che senso ha Si te sto cercanno pe tutt”a città, però tu t’annascunne? E, quando te trovo, è pecché tu me truove E po t’arrubbe l’ammore, l’ammore, l’ammore Pure si me faje male, ne voglio ancora, ancora, ancora E n’ata vota tu t’arruobbe l’ammore, l’ammore, l’ammore Pure si me faje male, ne voglio ancora, ancora

‘Strigneme ‘a mano fin quando nn”a sento cchiù E nn”a tengo cchiù e se stacca dô braccio Nun era ammore, ire tu ca me tenive in ostaggio Me ne vulevo fujì e n’aggio tenuto curaggio Come se non ti volessi Si tutt”o cielo cadesse, ggiuro, i’ ‘o mantenesse Pecché t’aggio voluto bbene cchiù assaje ‘e me

Ma che senso ha Si te sto cercanno pe tutt”a città, però tu t’annascunne? E, quando te trovo, è pecché tu me truove E po t’arrubbe l’ammore, l’ammore, l’ammore Pure si me faje male, ne voglio ancora, ancora d’ammore (Ancora)

Ma che senso ha Si te sto cercanno pe tutt”a città, però tu t’annascunne? E, quando te trovo, è pecché tu me truove E po t’arrubbe l’ammore, l’ammore, l’ammore Pure si me faje male, ne voglio ancora, ancora d’ammore

Ecco la traduzione di “Episodio d’amore” di Geolier.

Era una giornata d’inverno

Poi è diventata una giornata d’inferno

Dopo che tu mi hai detto: “Ti amo” senza volerlo

Te ne stai andando o rimanendo? Non sto capendo

E ora lasciami e guardati attorno

Tu sei un sogno che faccio da sveglio anche se non dormo

Se sono una pistola, allora tu sei un grilletto

E, nonostante questo, ti ho tenuta stretta a me

Io ti chiedo scusa, ma ti ho dato tutto

Non ho mai tenuto ciò che posso dare

Come fosse il mare, torni indietro

E tu mi hai dato un episodio d’amore

E senza di te ora questo cuore fa

E più che amore tu per me sei ossessione

Che mi fa male come la verità

Ma che senso ha

Se ti sto cercando per tutta la città, però tu ti nascondi?

E, quando ti trovo, è perché tu mi trovi

E poi rubi l’amore, l’amore, l’amore

Anche se mi fai male, ne voglio ancora, ancora d’amore

Yeah, yeah

Prendimi per mano come se mi stessi arrestando

Come se non ci fosse stato nessun altro

Come se non fosse successo niente e che ha portato a questo

Che mi impegno a fare per il sole se deve tornare tempesta?

Nel frattempo abbracciami da dietro, poi accoltellami

Se lo fai, non sento niente, ai sentimenti sei nullatenente

Ma difendimi, lo so che è difficile

A farlo da te stessa perché sei tu l’artefice

E tu mi hai dato un episodio d’amore

E senza di te ora questo cuore fa

E più che amore tu per me sei ossessione

Che mi fa male come la verità

Ma che senso ha

Se ti sto cercando per tutta la città, però tu ti nascondi?

E, quando ti trovo, è perché tu mi trovi

E poi rubi l’amore, l’amore, l’amore

Anche se mi fai male, ne voglio ancora, ancora d’amore (Ancora)

Stringimi la mano fin quando non la sento più

E non la tengo più e si stacca dal braccio

Non era amore, eri tu che mi tenevi in ostaggio

Me ne volevo fuggire e non ho avuto il coraggio

Come se non ti volessi

Se tutto il cielo cadesse, giuro, io lo reggerei

Perché ti ho voluto bene molto più di me

Ma che senso ha

Se ti sto cercando per tutta la città, però tu ti nascondi?

E, quando ti trovo, è perché tu mi trovi

E poi rubi l’amore, l’amore, l’amore

Anche se mi fai male, ne voglio ancora, ancora, ancora

E un’altra volta tu rubi l’amore, l’amore, l’amore

Anche se mi fai male, ne voglio ancora, ancora