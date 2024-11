Tu ed io è una canzone di Geolier con il featuring di Rose Villain tratto da “Dio lo sa – Atto II” disponibile dal 22 novembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “TU ED IO” DI GEOLIER E ROSE VILLAIN.

Tu ed io siamo quelle canzoni tristi Gli amori dentro i film che forse poi non esistono Eppure con te ci credevo Ora batterò i pugni, poi griderò al cielo Se in questo universo non sarai con me Io ti cerco in uno parallelo Tu sei i miei guai e forever poi mai No, non dire di no Baby, resta ancora un po’ Stai pensando di andar via (Yeah, yeah, yeah) Io sto pensando a tenerti con me Ma con te non è mai possibile (Yeah, yeah, yeah) E forse è meglio così, però

Tu e io siamo innamorati e nemici

Non mi salutare, dici “addio”, certe cose ancora non le capisco.

E no, perché ti comporti sempre così?

Per ora io e te, da lontano siamo vicini.

Tu per me ancora non sai chi sei,

E non sai nemmeno ora chi sono io per te.

Tu per me eri come un Grammy,

Che non ho vinto, colpa del destino.

Prima che vai, portati via il mio cuore,

Tanto non mi serve più di tanto.

Però stai pensando di tenermi (Yeah, yeah, yeah),

Io sto pensando a tenerti con me,

Ma con te non è mai possibile (Yeah, yeah, yeah).

E forse è meglio così, però.

Ti odio, ti amo, ti odio, ti amo, mi odio perché ti amo.

Mi farai impazzire, non c’è più niente da fare,

E non c’è più niente da dire.

Legati dal filo spinato, ti odio e ti amo.

Ma fammi soffrire, smetto anche di respirare,

Se con te vuol dire morire.

Rileggi l’ultimo messaggio, ti odio ma ti amerò fino alla fine.

Tu e io siamo quelle canzoni tristi,

Gli amori dentro i film che forse poi non esistono.

Eppure con te ci credevo.

Ora batterò i pugni, poi griderò al cielo,

Se in questo universo non sarai con me,

Io ti cerco in uno parallelo.

Tu sei i miei guai e per sempre poi mai,

No, non dire di no.

Baby, resta ancora un po’.

Stai pensando di andar via (Yeah, yeah, yeah),

Io sto pensando a tenerti con me,

Ma con te non è mai possibile (Yeah, yeah, yeah).

E forse è meglio così, però.

Ti odio, ti amo, ti odio, ti amo, mi odio perché ti amo.

Mi farai impazzire, non c’è più niente da fare,

E non c’è più niente da dire.

Legati dal filo spinato, ti odio e ti amo.

Ma fammi soffrire, smetto anche di respirare,

Se con te vuol dire morire.

Rileggi l’ultimo messaggio, ti odio ma ti amerò fino alla fine.

Fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine.