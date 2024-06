Presidente è una canzone di Geolier tratta dal suo album “Dio lo sa“, disponibile dal 7 giugno 2024. A seguire potete ascoltare il brano – prodotto da Dat Boi Dee & Kermit – e leggere traduzione, testo e significato.

Clicca qui per vedere il visual video di “Presidente” di Geolier.

Ecco il testo di “Presidente” di Geolier.

Sto co’ president

L’orarj ncopp’ o Presidente

Tutt’ cash, preferirei

Eventualment si n’ tniss o cash foss nu pezzent

So tropp intellettiv p’ave nu consens

Sto sorseggiand Crystal int’ e bicchier e cristall

Simm uomn int’a vit ‘no su Instagram

Papà m’è ricett “Accort a chi t’applaud ‘nn applaud a te applaud o’ cash”

Senza rancor semp’ ca memorj però

Nuje ramm’ a’ vit però costa semp e chiù nu perdon

E’ sord n’t rendon happy baby believe me

Fann assai chiù cos che pens tip a t render sexy, really

Int’ a vita е fa duje cose essajе, nun è ca fai e sord e poi ricr ca n’ e faje

Accumul e moment chiù felice pcchè chill malament int’ a vit nun manc maje

Teng deja vu ra quann so rich

Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest

Prima ric no poi m ric si

Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Teng deja vu ra quann so rich

Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest

Prima ric no poi m ric si

Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Chiur ‘a cappott

‘Ca c sta music int’ a machin trasport

Prima sajeve ‘ncopp e mezz e trasport

Però sott o cuscin ‘nn avev bisogn ‘a glock

Or dayton rosa

Brill com’ o VV

Bitch fann cin-cin

Get rich or die tryin’ comm Fifty

M’ncant ancor vicin ‘o finestrin e l’aere mentr ‘o guard ‘a for

Facc o check-in ‘n priority e no ‘cchiu l’economy

Ma ‘nn cagn nient è sol nu filtr ‘p ricche’ e poveri

Bambin sacrificij fortific’ o caratter

Da ruoss ‘p mantene ‘e pall ‘nn t serv ‘a mutand ma a carambol

Yeah, m vir a me comm a nu Grammy

Parl in dialett ma vestut comm o’ Dandy

Cu’ fiammifer m’appicc n’atu sigar

M’assett co Lucifero ‘po sorseggiamm Brandy

Teng deja vu ra quann so rich

Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest

Prima ric no poi m ric si

Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest

Teng deja vu ra quann so rich

Pesa stu Tom Ford ncuoll’ a chest

Prima ric no poi m ric si

Però o bell è ca nn’ c l’agg chiest