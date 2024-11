Testo e significato della canzone “Mai per sempre” di Geolier, dall’album “Dio lo sa – Atto II”, su certe ferite che non si richiudono

Mai per sempre è il nuovo singolo di Geolier, disponibile da mercoledì 20 novembre 2024. Per fare un bilancio di quest’anno, il cantante ha deciso di farsi accompagnare in uno speciale e intimo racconto (andato in live streaming oggi sul suo canale Instagram) da Amadeus, una delle persone presenti in un momento peculiare della sua vita e del suo percorso artistico in questo 2024.

Il rapper che ha conquistato l’Italia intera e uno dei volti più importanti di sempre della televisione nazionale si sono confrontati sull’anno che sta volgendo al termine, fatto di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi e di quello che c’è stato dietro tutto questo.

Durante l’incontro, che ha visto i due attraversare la città di Napoli in auto, sono state svelate anche le tracce che comporranno il secondo capitolo dell’ultimo album da record di Geolier, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, “Dio lo sa – Atto II” (Warner Music Italy), in uscita questo venerdì 22 novembre.

Dopo l’ascolto di oggi in anteprima e una serie di spoiler che sono andati virali sui social nell’ultimo mese, l’artista ha anche annunciato l’uscita del singolo “Mai per sempre” (prod. DRD), fuori ovunque da mercoledì 20 novembre.

Il testo di Mai per sempre

Mai per sempre, la traduzione in italiano

Il significato della canzone Mai per sempre

Una traccia scritta in passato, in un momento buio, che parla di certe ferite che non si chiudono mai e di parole dette che non sono servite a cambiare le cose.