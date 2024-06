Dio lo sa è la titletrack dell’album di Geolier, uscito il 7 giugno 2024. Prodotto da Dat Boi Dee, potete ascoltare il brano a seguire, insieme a testo, traduzione, video e significato della canzone.

Yeah Pericolos song ‘e pass fatt in frett Favz song ‘e vas rat in frett ‘E reat fatt in frett song ‘e megl Pcchè accumul esperienz Capiscm si parl poc e ‘nn condivid nient Ij a nu frat l’amm assaje E si nu juorn ‘o schif ‘o schif ugual comm si l’amass Ugual ‘a stess identità può dars Caccos’ semp chiù mica m’ncant ‘E mancanz ca tnev figlm manc ‘e conoscerà Porsche Macanne, sord ca pal E menumal ch’è teng Mica m’attegg in gir tant ‘a gent ‘o sap che teng Sto int’a suite cu na bitch Baby chiurm ‘i tend Pur si for è juorn tant ‘o buio o’ teng all’intern Criscimm po criscimm c spusam divorziamm Po’ cacciamm l’aliment ‘Nun cacciam ‘e sord ‘a for Ma cacciamm atteggiament ca tnimm a ‘int E nu legam ‘nn sarà mai a vita a meno che ‘nn si fint

Yeah… Yeah

Ero pronto a fare il salto, il salto mi fa prendere una giacca

Non mi abbasso per nessuno

Una .9 mi protegge e basta

Non mi sono mai complimentato con la vita

Nemmeno Dio è mai stato con me, quindi non ne ho mai avuto bisogno

Se sei la persona più intelligente nella stanza

Probabilmente sei nella stanza sbagliata

Applausi quando parlo

Mi chiedono l’età

Tanto non dimostro quell’età

Il sogno di cambiare vita era deleterio

Non dimenticare mai da dove vieni quando arrivi

Circondati di persone migliori di te e spendi prima di risparmiare

Se ne vale la pena, l’ultima volta è la prima

Se ne vale la pena, l’ultima volta è la penultima nella vita

Dentro un sogno sai che è tutto straordinario

Mi sembra tutto ovvio

Non ho bisogno del VVS, brillo di luce propria

Se mi racconti una bugia me ne accorgo

Comunque non ti tengo il rancore

Quando attraversavo la strada per mano

E chi mi teneva mi lasciava nel mezzo degli squali

Perché mi diceva “scusa” se per te ha senso, se per te non merito

Non ho mai sentito, non ho mai creduto, mai seguito le regole

Yeah

Pericolosi sono i passi fatti in fretta

False sono le promesse fatte in fretta

I reati fatti in fretta sono i migliori

Perché accumulano esperienza

Capisco che si parla poco e non si condivide niente

Amo molto mio fratello

E se un giorno lo odierò lo odierò allo stesso modo di come lo amavo

La stessa identità può essere

Qualcosa di sempre più lontano non mi incanta

Le mancanze che avevo, mio figlio non le conoscerà

Porsche Macan, soldi che parlano

E meno male che li ho

Non mi atteggio troppo in giro tanto la gente sa cosa ho

Sono in una suite con una ragazza

Baby chiudi le tende

Anche se fuori è giorno tanto il buio ce l’ho dentro

Cresciamo poi cresciamo, ci sposiamo e divorziamo

Poi paghiamo gli alimenti

Non tiriamo fuori i soldi

Ma tiriamo fuori gli atteggiamenti che abbiamo dentro

E un legame non sarà mai per la vita a meno che non sia finto

