Cchiù fort è una canzone di Geolier con il featuring dei Cosang, tratto dall’album “Dio lo sa – Atto II”. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Ecco il testo di Cchiù fort di Geolier e Cosang.

Ma lampe e tuone nun veneno sulo in inverno Diec’euro era cinche pe d’uno E, si nn’ce jammo tutte quante, c’addurmimmo ‘nterra E tutto chesto ce rende Cchiù forte, sempe cchiù aveto Sempe cu fratemo, sempe reale Sempe cchiù tuorte, nn’sento cchiù male Tanto sto in aria, tanto come va va Nun stammo maje sule (Eh, oh, eh) Sempe cu fratemo (Eh, oh) (Yeah) (Eh) (Ehi, ehi) Sempe leale (Ehi)

Ogge me sento cchiù forte (Seh) Che tengo ancora ‘e frate mieje me dà cunforto (Ah) ‘Doppo ‘sti dramme è bello e forse penzo: “È folle” (Eh) Ch’aizammo ‘a folla ancora: voce, dramma e pianoforte (Real) Stelle Michelin, no The Fork ch”e forte che tennevo ‘int’ê fodere Picciò c’ammeritammo ‘e Nautilus Simmo state sott’acqua comme ‘e sub (Uh) Machina, aereo, treno e autobus Sî sulo n’ata pussy (Pussy) Si te vuò appiccecà pe cose inutile (Yeah) ‘Nzieme facimmo abbuso e chesto resta fin’e l’urdemo (Pe sempe) Cchiù forte d”o tiempo, d”e sorde ca spengo, d”e panne firmate D”e femmene ca fore ô backstage aspettano (Fuck)

Ecco la traduzione in italiano di Cchiù fort di Geolier e Cosang.

E che giornata mi hai illuminato (Wow)

Il sole brucia più del solito, meno male (Meno male)

Ieri pioveva, lampi e tuoni, temporale (Bang)

Ma non fisicamente, moralmente, interiormente stavo male.

Eravamo cuccioli nei rifugi, con le matite negli astucci,

Con le cartine per fuggire da questo mondo.

Crescenzo ha detto: ‘Non ti perdere, piuttosto butta via tutto,

Pensa solo a vincere, la gente vuole ascoltarti per sempre.’

Perché durante i funerali chi è più vicino al defunto

È sempre davanti a tutti,

Eppure probabilmente non sente nemmeno il lutto.

Ero con le squadrette mentre pianificavo il furto.

Questo Daytona mi dimostra che ciò che piace agli altri

Per me è stupida routine, è tutto finto.

Ho dato tutto a una ragazza,

Fino a non avere nemmeno più il respiro,

Nemmeno più il prestigio.

Il marciapiede a volte diventa una bara

Per chi è caduto e non si è più rialzato, per sfortuna.

La donna vuole attenzione, la pistola è un’estensione,

I ragazzi vogliono sogni solo per credere ancora in qualcosa.

Ma lampi e tuoni non vengono solo d’inverno.

Dieci euro erano cinque per ciascuno.

E, se non ci andiamo tutti insieme, dormiamo a terra.

E tutto questo ci rende

Più forti, sempre più duri,

Sempre con mio fratello, sempre reali.

Sempre più torti, non sento più dolore.

Tanto sono in aria, tanto come va, va.

Non siamo mai soli (Eh, oh, eh),

Sempre con mio fratello (Eh, oh, eh),

Sempre leali.”

“Oggi mi sento più forte (Yeah),

Il fatto che ho ancora i miei fratelli mi dà conforto. (Ah)

Dopo questi drammi, è bello e forse penso: ‘È folle,’ (Eh)

Che alziamo ancora la folla: voce, dramma e pianoforte. (Real)

Stelle Michelin, non The Fork,

Con le forze che tenevo nei foderi.

Perciò ci siamo meritati i Nautilus.

Siamo stati sott’acqua come sub. (Uh)

Macchina, aereo, treno e autobus.

Sei solo un’altra [persona inutile] (Pussy)

Se vuoi litigare per cose inutili. (Yeah)

Insieme facciamo abuso e questo resta fino alla fine. (Per sempre)

Più forte del tempo, dei soldi che spendo, dei vestiti firmati,

Delle donne che fuori dal backstage aspettano. (Fuck)

Ma lampi e tuoni non vengono solo d’inverno.

Dieci euro erano cinque per ciascuno.

E, se non ci andiamo tutti insieme, dormiamo a terra.

E tutto questo ci rende

Più forti, sempre più duri,

Sempre con mio fratello, sempre reali.

Sempre più torti, non sento più dolore.

Tanto sono in aria, tanto come va, va.

Non siamo mai soli (Eh, oh, eh),

Sempre con mio fratello (Eh, oh),

Sempre leali.”

“Viaggi e droga nella Panda, le spiagge di Copacabana (Uh)

Mi accuso del reato (Ah), il polso gira a 360.

Faccio tre passaggi di mano (Ah), questa sirena suona strana.

Si sta avvicinando come una sveglia che mi sveglia da questo sogno (Uh).

È strano che mi hai dato questo e quello (Ehi),

Solo per farmi capire che non mi serviva niente (Niente),

Se non hai fede, se non hai tempo,

Se non ti godi il vento in una Cabriolet (Uh).

Se sei pieno di fumo dietro questi vetri oscurati.

Per quanto costa questo orologio non guardo l’ora, ma i secondi.

Il passato ora è l’inizio (Uh), ti sei dimenticato di chi hai dimenticato. (Uh)

Per il valore di questa amicizia ora non devo più girarmi intorno.

Dicono: ‘I primi sono infami’ (Ah), ma i secondi sono i secondi (Yeah)