Che sole oggi è una canzone di Geolier tratto dal suo disco “Dio lo sa – Atto II” disponibile da venerdì 22 novembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano – prodotto da Dat Boi Dee – leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Leggi il testo di “Che sole oggi” di Geolier.

Accuminciammo a suddividere: ‘E ccose cchiù importanti da nu lato E chelle ca nun so’ importanti da n’atu lato Là capisce ‘a priorità ca tiene a ‘into Là sancisce l’equilibrio, chello ca te mantien integro Pure ll’uocchie ‘e ‘a tigre prima o poje se chiudono Ma fino a quando nun succede, stanno apierte in allerta dint’â giungla ‘O sinonimo ‘e “mancanza” è l’eccesso E addò tu mo vide ‘o sole primma ce steve ‘a tempesta I’ vulеvo ca m’avvisà ca steveno venеndo ‘e guardie Nuje sapevemo distinguere, appendevemo nu sacco ‘O mare nun se scuoccia maje ‘e sbattere n’faccia ‘a scogliera Niente te fa male come ‘e ccose ca n’hê fatto ajere M’aggio fatto a sulo, aggio avuto sulo cocche premio Ma “Se piglia tutto quanto ‘e papà” ch’overo isso s”e merita I’ nun credo maje pecché so’ nato pe’ dà e no p’avè Nun ero maje accuminciato a vulà si nun cadevo

Leggi la traduzione in italiano di “Che sole oggi” di Geolier.

Abbiamo iniziato a suddividere:

Le cose più importanti da un lato,

e quelle che non lo sono dall’altro.

Lì capisci quali sono le priorità che hai dentro,

lì trovi l’equilibrio, ciò che ti mantiene integro.

Anche gli occhi della tigre, prima o poi, si chiudono,

ma finché non succede, restano aperti e vigili nella giungla.

Il sinonimo di “mancanza” è “eccesso”,

e dove ora vedi il sole, prima c’era la tempesta.

Io volevo che mi avvisassi che stavano arrivando le guardie.

Noi sapevamo distinguere, imparavamo un sacco di cose.

Il mare non si stanca mai di sbattere contro la scogliera.

Niente ti fa male come le cose che hai fatto ieri.

Mi sono fatto da solo, ho avuto solo qualche premio,

ma “Se prende tutto suo padre”, e davvero lui se lo merita.

Io non ci credo mai, perché sono nato per dare e non per avere.

Non avrei mai iniziato a volare se non fossi caduto.

Wow, che sole oggi!

Spero che non sia solo per oggi.

Sono ancora confuso dalla pioggia.

“Tutto passa”, me lo diceva mio padre,

quando dicevo: “Papà, mi hai portato qualcosa?”

Correndo non sento più le gambe.

Volando, non voglio atterrare giù,

perché portando tutto il peso sulle spalle (Yeah),

trovi riposo solo quando muori (Ah).

Gesù mi deve difendere da cose che i miei occhi non vedono,

e da quelle che le mie orecchie non sentono.

Il sole splende, il sole rende belle tutte le cose.

Gesù ci sente o non ci sente, o non esiste, o ci fa impazzire, ah.

Sto scrivendo con la penna sul foglio,

così dilato il tempo, perché non ho voglia di morire.

Una mollica diventava piccola per tutti noi,

e non importava, la dividevamo e mangiavamo in tanti.

L’essere umano è condannato ad avere ricordi,

a conservare la memoria e a provare dolore.

Ma non parlo di quello fisico, bensì intimo.

Si ramifica dentro di te un odio che un giorno ti ucciderà.

E chi ti fa sorridere mentre stai piangendo

è un angelo custode, ma senza ali.

La vita è fatta di giorni tristi e attimi felici,

che si accumulano e durano quasi per tutta la vita.

