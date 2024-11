500K è una canzone di Geolier tratta dall’album “Dio lo sa – Atto II” disponibile da venerdì 22 novembre 2024. A seguire potete leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Ecco il testo di 500 K di Geolier.

Sto arapenn l’uocchie Sto ‘ancor sbadigliann Perché sto’ in vacanz ‘ra agosto a luglio Me’ inquadrano a Venezia, me ranno dieci premi Tu nun’ addiviente fort nemmanc si’ vai a Lourdes Femmene se’ vas’n, uommene se’ spar’n I’je gioc cu’ nepotem a Capri n’goppe o Banfil I’je parl ‘insieme a Flavio, comme se’ fa’ na pizza Modella sé fa’ e zizze, pe’ mettere na taglia Dic a verità, verità comme Buddha Ordino ‘o contorno, o convoglio comme Bushel Senza е m’attiggià, e mett l’aria ind a Gucci E ‘appeng n’goppе llà, senza ‘usà manco a ‘cruccia Comme siete bravi, tutte quante, nummer uno (Clap, clap, clap) Ve purtamm d’inte o Tugurio I’je so’ n’imperatore comme Giulio (Muah, muah, muah) Me stanno molestando

Leggi la traduzione in italiano di 500K di Geolier.

Sto aprendo gli occhi,

Sto ancora sbadigliando,

Perché sono in vacanza da agosto a luglio.

Mi inquadrano a Venezia, mi danno dieci premi.

Tu non diventi forte nemmeno se vai a Lourdes.

Le donne si baciano, gli uomini si sparano.

Io gioco con mio nipote a Capri, sopra il Banfil.

Parlo con Flavio, come si fa una pizza.

La modella si rifà il seno per guadagnare una taglia.

Dico la verità, verità come Buddha.

Ordino il contorno, il treno come Bushel.

Senza atteggiarmi, metto l’aria dentro Gucci.

E la appendo lì sopra, senza usare neanche una gruccia.

Come siete bravi, tutti quanti, numeri uno. (Clap, clap, clap)

Vi portiamo dentro il Tugurio.

Io sono un imperatore come Giulio. (Muah, muah, muah)

Mi stanno molestando.

A me, veramente, non mi tocca proprio.

Lo dico sempre, tipo promemoria:

Ho il personale che mi conta i soldi

E che mi stira i soldi perché mi annoio.

Ho speso più di mezzo milione di euro,

Ma rifondo.

Però non mi fa niente,

Perché il denaro sopra un pezzente

È sempre un pezzente che ha milioni.

Sputo ancora saliva per pulire le scarpe.

Qui abbondano le “bitch”, qui abbondano le guardie.

Ragiono e decido come Catullo, De Mille, Orazio.

Dammi mille (euro) verdi, viola, nere o gialle.

