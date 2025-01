Stammi bene è una canzone di Gazzelle tratta dal disco “Indi” disponibile da venerdì 24 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Stammi bene

che tutto l’odio che provi per me

è come un sassolino nella scarpa

e non riesci più a correre…

Lo sai bene

che ogni lacrima scivola via

ma quella lacrima non è la mia

quella lacrima non è più mia

Dormi bene

e se ci riesci spegni la tv

che tanto il buio

è solo un’invenzione

che tanto il buio

è dentro le persone…

Come me, come te

anche se abbiamo preso fuoco,

anche se adesso brucia poco

Stammi bene

e non ti perdere dentro di te

che una volta, una volta, una volta, una volta, sapevi pure ridere

stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile

Io sto bene

da quando l’odio che provo per me

è diventato qualcosa di buono

è diventato parte di me…

Ci conviene lasciare andare qualcosa di noi

lasciare fare alla vita le cose

le cose che non siamo bravi noi

come se, come se

come se fosse stato un gioco

anche se non è stato un gioco

Stammi bene, non ti perdere dentro di te

che una volta, una volta, una volta, una volta

sapevi pure ridere…

Stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile

stammi bene

che una volta, una volta, una volta, una volta, una volta

stammi bene

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

stammi bene

anche se un giorno mi scordo di te

non vuol dire, vuol dire, vuol dire, vuol dire

che è stato tutto inutile