Piango anche io è una canzone di Gazzelle tratta dall’album “Indi”, disponibile da venerdì 24 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “PIANGO ANCHE IO” DI GAZZELLE.

Il testo di Piango anche io di Gazzelle

Il testo di Piango anche io di Gazzelle.

Vorrei dire qualcosa sulla vita.

Ok ma come si fa a parlare della vita?

E’ come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà

o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà

Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento

oppure come la forma senza forma delle nuvole, quella che sembra che tra 5 minuti pioverà

Ecco, mi sa che è meglio se torniamo a casa

È meglio se torniamo a casa

Ogni tanto fa bene

ogni tanto fa male

questa luce negli occhi

che si spegne e si accende…

Ogni volta che piangi, piango anche io

ogni volta che ridi, piango anche io

wooooh

ogni volta che urli, urlo pur’ io

wooooh

ma ogni volta che dormi, piango anche io

Ogni tanto fa bene

ogni tanto fa male

questo vento gelato

che ci sposta e ci prende

Ma ogni volta che piangi, piango anche io

e ogni volta che ridi, piango anche io

wooooh

ogni volta che crolli, crollo pur’ io

wooooh

ogni volta che dormi, piango anche io (wooooh wooooh)

piango anche io (wooooh)

piango anche io (wooooh)

wooooh

Ma ogni volta che piangi, piango anche io

Il significato della canzone Piango anche io di Gazzelle

Il brano analizza la complessità e l’imprevedibilità della vita, descritta come un susseguirsi di momenti che si trasformano l’uno nell’altro, proprio come una giornata serena può diventare tempestosa o la farina può evolversi in una pizza. L’autore esprime l’incapacità di comprendere pienamente l’essenza della vita, paragonandola a una forma indefinita, come quella delle nuvole che sembrano preludere a un temporale.

Il tema centrale è l’empatia profonda tra due persone. Ogni emozione vissuta dall’altro – dalla gioia alla tristezza, dalla rabbia al crollo emotivo – viene condivisa con intensità, fino al punto in cui persino la calma del sonno suscita una risposta emotiva. Questo legame viscerale sottolinea quanto le vite delle due persone siano intrecciate, al punto da provare le stesse emozioni in sincronia.

Infine, il testo evidenzia come la vita sia fatta di alti e bassi, di esperienze che a volte “fanno bene” e altre “fanno male”, ma che inevitabilmente ci muovono e ci cambiano, come il vento gelido. La forza del brano risiede nella semplicità con cui affronta il mistero dell’esistenza e l’intensità delle relazioni umane.