Da capo a 12 è una canzone di Gazzelle tratta dall’album “Indi“, disponibile da venerdì 24 gennaio 2025. Qui sotto potete leggere testo e significato del brano.

Ecco il testo di “Da capo a Dodici” di Gazzelle.

Ma lo sai

che ogni notte mi addormento e penso a quanta vita

ogni notte mi addormento e penso a quanta vita

quanta vita ci è rimasta sullo stomaco

sullo stomaco che fa un po’ su e giù

ma lo sai che poi non è che penso solo a questo

penso pure che la pioggia prima o poi finirà

ma per ora sembra ancora che stia qua

e ci annega ci annega ci annega

quante volte hai detto basta

quante volte hai detto stop, stop, stop

poi non passa, poi non passa mai

e ti ritrovi sempre sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre

da capo a dodici

da capo a dodici

ma lo sai

che ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica

ogni tanto chiudo gli occhi e penso che fatica

che fatica respirare mentre strillano

mentre gli altri strillano e non mi sento più

ma lo sai che poi non è che penso solo a questo

penso pure che il dolore prima o poi se ne va

ma per ora sembra ancora che stia qua

e ci mena ci mena ci mena ci mena

quante volte hai detto basta

quante volte hai detto stop, stop, stop

poi non passa poi non passa mai

e ti ritrovi sempre sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre

da capo a dodici

da capo a dodici

ma vorrei che ogni giorno sparisse la tristezza dagli occhi tuoi neri

mentre il mondo va fuori di capa

e tu corri da sola nel buio li fuori

e c’è una luce che

che ti somiglia e tu stai

da capo a dodici

da capo a dodici

da capo a dodici