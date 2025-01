Grattacieli Meteoriti gli Angeli è una canzone di Gazzelle tratta dall’album “Indi” disponibile da venerdì 24 gennaio 2025. Ecco il testo e significato del brano.

E non c’entrano i soldi e non c’entrano mamma e papà

e non c’entrano i giorni buttati nei bar dell’università

e non c’entrano i sogni e non c’entrano gli autobus che non arrivano mai…

Se ti brucia dentro come un incendio

e se ogni notte viene la pelle d’oca dal freddo

Oh oh oh

E fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e ho una canzone in testa che non so cantarti, ma ci proverò

E non c’entra la noia, non c’entra spostarsi in un’altra città

e non c’entra la sfiga e non c’entra la rabbia né l’ umanità…

Se ti brucia dentro come l’inferno

e se ogni notte ti manca il respiro

per un momento

Oh oh oh

Ma fai crollare i grattacieli, i meteoriti, gli angeli, i satelliti

squarci in due la notte

guardami che sono sotto casa tua che scalpito

e una canzone in testa che non so cantarti

e fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi,

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò…

Ci proverò, io ci proverò

ci proverò, woooh

E non c’entrano i soldi, non c’entrano i guai

e non c’entra la notte se non esci mai

e non c’entra New York, non c’entra Dubai

e non c’entro neanche io

ma sei tu

che fai tremare i pavimenti, i lampadari, gli alberi

i semafori verdi come prati…

Guardami che sono sotto casa tua che partirò

e una canzone in testa che non so cantarti

ma ci proverò