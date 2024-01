Tra i brani più trasmessi in radio secondo Earone c’è anche l’ultimo singolo di Gaia, Tokyo. La cantante, dopo essere stata l’artista di supporto per il tour di Elodie, ha anche prestato la sua voce al personaggio di Asha nel film Disney, Wish. Attraverso questo nuovo singolo, scritto dalla stessa Gaia con Drast, che ne cura anche la produzione insieme a Golden Years, la cantautrice racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento. La canzone arriva dopo il singolo “Estasi”, il secondo album di inediti “Alma” che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi, e dopo il successo dei singoli Chega, doppio disco di platino, Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Sean Paul – primo singolo internazionale di GAIA -, certificati disco d’oro.

Il testo di Tokyo

A seguire potete leggere il testo di Tokyo, nuovo singolo di Gaia scritto insieme a Drast.

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm Dove ci porterà

Trovar sempre un modo per parlare poco

Nella tua velocità

Io non mi ritrovo ma ci sto al tuo gioco Per una volta mi lascerò andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm Dove mi porterai?

A girare Tokyo sopra ad una moto

Usando gli occhi per fare le foto

Ma è un sogno chе durerà poco

Ed io voglio ballare e pеrdermi nel bosco

Nuotare senza niente addosso

È ancora più bello se non ti conosco Per una volta mi lascerò andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai (Brillare) sognare (Brillare) senza pensare (Brillare) ad un finale (Brillare)

Solo tu mi fai Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Il significato della canzone Tokyo

Come raccontato dalla stessa Gaia, Tokyo racconta un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento. Il brano è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà.

Per una volta mi lascerò andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti

Il pezzo è un invito a lasciarsi guidare, a vivere senza freni e seguire l’onda, il momento, senza cercare di porsi troppo interrogativi:

Dove mi porterai?

A girare Tokyo sopra ad una moto

Usando gli occhi per fare le foto

Ma è un sogno chе durerà poco

Ed io voglio ballare e pеrdermi nel bosco

Nuotare senza niente addosso

È ancora più bello se non ti conosco

Alla base di tutto c’è la fiducia nell’altra persona, l’unica in grado di sciogliere i suoi timori e le sue paure, la sola a cui potersi affidare completamente:

Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla