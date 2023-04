Da venerdì 7 aprile 2023, è disponibile nelle radio e in digitale, “L’abitudine” (BMG), il nuovo singolo inedito di Francesco Gabbani scritto con Fabio Ilacqua, autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Volevamo solo essere felici”.

La canzone, inoltre, sarà la colonna sonora di “Ci vuole un fiore”, il one man show condotto da Francesco Gabbani, che andrà in onda il 14 e il 21 aprile in prima serata su Rai1 e che affronta la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Ecco le sue parlare nel raccontare il nuovo pezzo:

“L’abitudine” racconta l’assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, come luoghi comuni, “copiando” la vita anziché reinventarla. Il cuore di questo brano è l’invito a riappropriarci delle nostre vite”

“L’abitudine” è un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano che annuncerà a breve importanti novità. Lo abbiamo intervistato parlando proprio del suo ritorno.

L’abitudine parla della sensazione di sentirsi comparse galleggianti dove non si è padroni di se stessi. Come è nata l’idea di affrontare questo tema?

Il pezzo è nato dall’atto che io e Fabio Ilacqua facciamo della nostra vita, di cercare di analizzare chi siamo, nei confronti della società, il senso delle nostre vite. La canzone propone delle riflessioni eventuali sul fatto che, nel sistema in cui viviamo in questo periodo storico, spesso ci troviamo intrappolati in meccanismi di emulazione degli altri, per sentirsi parte di qualcosa – nel possedere – come anche di consumismo. Questa cosa ci illude che sia felicità, talvolta non lo è. Almeno per chi vuole un senso più autentica della propria esistenza non lo è.

Con Francesco Gabbani abbiamo parlato di social, dei momenti in cui è capitato di sentirsi coinvolti in quel meccanismo di cui parla la canzone e anche del rapporto con Occidentali’s Karma, una delle hit/tormentone più celebri del cantautore.

Qui sopra l’intervista video completa.

Francesco Gabbani, Biografia

Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino (12 dischi di platino e 2 dischi d’oro), è autore di grandi successi come “Amen” (platino), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, ‘Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), e “Viceversa” (2 dischi di platino) classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020. Con i suoi brani ha superato i 600 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha scritto canzoni per grandi artisti tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. A luglio 2021 ha tenuto un concerto celebrativo all’Arena di Verona. Ad aprile 2022 Gabbani ha condotto con successo, in prima serata su Rai1, Ci vuole un fiore, il primo show green della televisione italiana e pubblica il nuovo atteso album “Volevamo solo essere felici”, anticipato dal singolo che dà il titolo al disco. A giugno parte con un nuovo tour estivo. Ad inizio ottobre, Francesco Gabbani tiene due concerti speciali -al Mediolanum Forum di Assago (MI) e al Palazzo dello Sport di Roma- per coronare un anno importante nel suo percorso artistico. A dicembre pubblica “Natale tanto vale” un nuovo singolo inedito, un brano natalizio dal sapore malinconico. Ad aprile 2023 torna con “Ci vuole un fiore” e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate su Rai1, di un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Il 31 marzo pubblica “L’abitudine” un nuovo singolo inedito che sarà la colonna sonora del programma.