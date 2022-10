Francesco Gabbani si esibirà questa sera, 1 ottobre 2022, in concerto al Forum di Assago a Milano. Il live 2022 vede il cantante impegnato in una serie di concerti dopo la pausa obbligata legata alla pandemia da Covid-19. Sarà l’occasione perfetta per ascoltare alcuni dei suoi più grandi successi (da Amen a Occidentali’s Karma) fino agli ultimi brani rilasciati nei mesi scorsi (La rete e Volevamo solo essere felici). Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Francesco Gabbani, Milano, Forum di Assago, 1 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Francesco Gabbani al Forum di Assago. Si parte dal 29.33 euro per il Parterre in piedi fino ai 51.75 della Tribuna Numerata Anello A. Potete cliccare qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Francesco Gabbani, Milano, Forum di Assago, 1 ottobre 2022, Scaletta concerto

Amen

Shambola

Pachidermi e pappagalli

Eternamente ora

È un’altra cosa

Tra le granite e le granate

Spazio tempo

Il sudore ci appiccica

La mira

Occidentali’s Karma

Tossico indipendente

Viceversa

La rete

Immenso

Puntino intergalattico

Sangue darwiniano

L’amor leggero

Peace & Love

Cancellami

Sorpresa improvvisa

Volevamo solo essere felici

Forum di Assago, 1 ottobre 2022, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto di Francesco Gabbani:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.