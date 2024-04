Il testo completo della canzone Gata Only, cantata da FloyyMenor e Cris Mj. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole e la traduzione in italiano che ti aiuterà a comprendere appieno la sua essenza musicale.

FloyyMenor è un dj cileno noto per il sound reggaeton dei suoi brani. Tra i pezzi più famosi possiamo citare “Un star” e “Ricky Ricon”. Chris Mj, invece, è un cantante e compositore di musica urbana cileno. Ha raggiunto la popolarità internazionale nel 2022 grazie al successo della sua canzone “Una noche en Medellín”. I due hanno collaborato insieme per la canzone “Gata Only” che sta riscuotendo un buon successo anche in Italia, nella top ten dei brano su iTunes. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione, testo e significato.

Il testo di Gata Only

Il testo della canzone “Gata only”.

Ey Mami, te siento lejo’, dime dónde está’

Te quiero chingar, te voy a raptar

Déjate llevar, apaga el celular

Que si está’ conmigo no te va a pasar na’

Solo déjate llevar

Nena, atenta a la jugá’

Si yo quiero contigo y tú quiere’ conmigo

Dime si se da, brr Ba-Ba-Baby, dale, ponte pa’ mí, follow me

Tú ere’, like, for me y yo ‘toy pa’ ti

Gata, tú está’ only, mándame tu ubi

Mueve los cachete’ al ritmo del TikTok

Conmigo esa gata se escapó y еn su casa nadie lo notó

E’ que conmigo la baby esta nochе la pasó cabrón

Gata, pon el celu en modo avión

Tú mi loca y yo tu locotrón

Tú te pone’ pa’ mí y yo por ti me tiro to’a la misión Mami, te siento lejo’, dime dónde está’ (Ah-ah)

Te quiero chingar, te voy a raptar

Déjate llevar y apaga el celular

Que si está’ conmigo no te va a pasar na’

Solo déjate llevar

Nena, atenta a la jugá’

Si yo quiero contigo y tú quiere’ conmigo (Mj)

(Dime si se da) Ba-Ba-Baby, dale, ponte pa’ mí, follow me

Tú ere’, like, for me, yo tu Brad Pitt

Gata, tú está’ only, mándame tu ubi

Muévelo, cabecea al ritmo del TikTok

Conmigo esa gata se escapó

El que la rompe soy yo

Me la robo de menor Otra noche dándote (Eh), dándote (Eh)

Tocándote (Eh), calentándote

Encima viniéndote (Okey)

Al oído gimiéndome (Ja)

Y yo la sigo enamorando, regalando, to’ el día comprando

Lo que uste’, mamita, quiere

Ahora nos ‘tamo alejando, no te estoy viendo, los día’ volando

Estar sola tú prefiere’

Ven y dame un chance pa’ guayarte

Allá abajo mojarte toa’ las parte’

Otra noche dándote, dándote

Tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa’ mí, follow me (Brr)

Tú ere’, like, for me, yo tu Brad Pitt

Gata, tú está’ only, mándame tu ubi

Muévelo, cabecea al ritmo del TikTok

Conmigo esa gata se escapó

El que la rompe soy yo

Me la robo de menor Ey

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Ya tú sabe’ quiéne’, ya tú sabe’ quiénes somo’ (Ey)

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) FloyyMenor

Cris Mj “El Más Que Suena”

(Ah-ah-ah, ah-ah-ah)

FloyyMenor

‘Tamo matando, brr, ja

(Mami, te siento lejo’, dime dónde estás

Te quiero chingar, te voy a raptar

Déjate llevar, apaga el celular

Que si estás conmigo no te va a pasar na’)

Tú y yo en La Serena

Por la Avenida del Mar

(Si yo quiero contigo y tú quiere’ conmigo

Dime si se da)

Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra

Jaja

Muah

Pa’ que sepa’

Gata Only, la traduzione in italiano

La traduzione in italiano della canzone “Gata only”.

Ehi Mami, ti sento lontana, dimmi dove sei

Voglio farti godere, ti rapirò

Lasciati trasportare, spegni il cellulare

Perché se sei con me non ti succederà nulla

Semplicemente lasciati trasportare

Piccola, attenta al gioco

Se io voglio te e tu vuoi me

Dimmi se si realizza, brr Ba-Ba-Baby, dai, difendimi, seguimi

Tu sei per me e io sono un giocattolo per te

Gatta, sei solo tu, mandami la tua posizione

Muovi le guance al ritmo di TikTok

Con me quella gatta è scappata e a casa sua nessuno se ne è accorto

È che con me la baby ha passato una notte difficile

Gatta, metti il cellulare in modalità aereo

Tu sei la mia pazza e io il tuo pazzo

Tu ti metti per me e io per te mi butto in missione Mami, ti sento lontana, dimmi dove sei (Ah-ah)

Voglio farti godere, ti rapirò

Lasciati trasportare e spegni il cellulare

Perché se sei con me non ti succederà nulla

Semplicemente lasciati trasportare

Piccola, attenta al gioco

Se io voglio te e tu vuoi me (Mj)

(Dimmi se si realizza) Ba-Ba-Baby, dai, mettiti per me, seguimi

Tu sei per me, io il tuo Brad Pitt

Gatta, sei solo tu, mandami la tua posizione

Muovilo, annuisci al ritmo di TikTok

Con me quella gatta è scappata

Chi la spacca sono io

La rubo da quando ero minorenne Un’altra notte che ti do (Eh), ti do (Eh)

Ti tocco (Eh), ti scaldo

Soprattutto venendo (Ok)

Gemendo all’orecchio (Ja)

E io continuo a innamorarti, regalarti, comprando tutto il giorno

Ciò che vuoi, mamma

Ora ci stiamo allontanando, non ti sto vedendo, i giorni volano

Preferisci essere sola

Vieni e dammi una possibilità di sfogarti

Laggiù bagnarti tutte le parti

Un’altra notte che ti do, ti do

Ti tocco, ti scaldo Baby, dai, mettiti per me, seguimi (Brr)

Tu sei per me, io il tuo Brad Pitt

Gatta, sei solo tu, mandami la tua posizione

Muovilo, annuisci al ritmo di TikTok

Con me quella gatta è scappata

Chi la spacca sono io

La rubo da quando ero minorenne Ehi

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah)

Tu sai chi siamo, tu sai chi siamo (Ehi)

(Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah) FloyyMenor

Cris Mj “Il Più Che Suona”

(Ah-ah-ah, ah-ah-ah)

FloyyMenor

Stiamo uccidendo, brr, ja

(Mami, ti sento lontana, dimmi dove sei

Voglio farti godere, ti rapirò

Lasciati trasportare, spegni il cellulare

Perché se sei con me non ti succederà nulla)

Tu e io a La Serena

Per l’Avenida del Mar

(Se io voglio te e tu vuoi me

Dimmi se si realizza)

Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra

Jaja

Muah

Perché sappia

Il significato della canzone Gata Only

Il brano si apre con il desiderio esplicito verso una donna e minaccia di rapirla pur di averla per sé. Le dice di lasciarsi andare, spegnere il cellulare e assicura che non le succederà nulla se è con lui.

Conmigo esa gata se escapó y еn su casa nadie lo notó

E’ que conmigo la baby esta nochе la pasó cabrón

Gata, pon el celu en modo avión

Tú mi loca y yo tu locotrón

Tú te pone’ pa’ mí y yo por ti me tiro to’a la misión

Si riferisce a lei usando il termine “gata” che significa “gattina” ma in maniera allusiva e provocante. Si vanta di essere quello che la soddisferà mai come prima di allora:

Gata, tú está’ only, mándame tu ubi

Muévelo, cabecea al ritmo del TikTok

Conmigo esa gata se escapó

El que la rompe soy yo

Me la robo de menor