Eusexua è il nuovo singolo di FKA twigs che promuove l’uscita del nuovo, omonimo, disco di inediti, ed è disponibile da venerdì 12 settembre 2024. L’album, invece, il terzo progetto in studio, dovrebbe vedere la luce il 24 gennaio 2025 tramite Young and Atlantic Records. È il suo primo album in studio in cinque anni, dopo Magdalene (2019) e il suo primo lavoro completo in oltre tre anni, dopo Caprisongs (2022).

Wonder how you feel

Wonder how you feel

Words cannot describe, baby

This feeling deep inside

King-sized, I’m vertical sunrised

Like flying capsized

Free, I see you are

Eusexua

Do you feel alone?

You’re not alone

And if they ask you, say you feel it

But don’t call it love, Eusexua (Eusexua)

Wonder if you see

Wonder if you see

The way that we transcribe it, baby

Can change the course of time

King-sized, I’m vertical sunrised

Like flying capsized

Free, I see you are

Eusexua

Do you feel alone? (Lost out at sea)

You’re not alone (Under the stars)

Do you feel alone?

You’re not alone

And if they ask you, say you feel it

But don’t call it love, Eusexua (Eusexua)

Do you feel alone?

No, you’re not alone

And if they ask you, say you feel it

But don’t call it love, Eusexua

Eusexua

People always told me that I take my love too far

Then refused to help me

I was on the edge of something greater than before

But nobody told me

Eusexua