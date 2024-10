Piccola è il nuovo singolo di Fasma.

Un brano dal ritmo lento, che ricorda quasi una ninna nanna, che culla l’ascoltatore in quella che è la descrizione di una ragazza bella e tormentata, triste e malinconica, semplice e complicata allo stesso tempo, forte e orgogliosa, che avrebbe bisogno di aiuto ma preferisce vivere nella propria solitudine:

“Piccola” è una metafora per tutto ciò che ci rende ancorati a una parte di noi che dovrebbe rimanere nel passato, che ci permette di crescere anagraficamente ma non emotivamente. Oggi si ha paura di perdere, e per non farlo non ci si mette mai in gioco”

Lei era piccola come una pillola

Come una pillola che non va giù

Lei era piccola, sì, così piccola

Che non voleva crescere di più Lei e la sera vestita di nero

Lei era vera, ma vera davvero

Lei è sincera quando ti ama

Per lei un abbraccio vale una collana

Sta bene con tutto, pure con la tuta

Ogni suo bacio ha gocce di cicuta

Chiede che la amino, non chiede la luna

Vuole la mano quando c’ha paura

Lei è la scusa quando fai tardi

Se è semi nuda non è mai arrogante

Se lе dicessi tutti i miei sbagli

Risponderе: “Non è importante” perché Lei era piccola come una pillola

Come una pillola che non va giù

Lei era piccola, sì, così piccola

Che non voleva crescere di più I suoi occhi cantano canzoni tristi

Di chi ne ha viste ed è sopravvissuta

Sceglie soltanto parole felici

Perché non sa come chiedere aiuto

Lei è forte per stare da sola (Per stare da sola)

Ma non così forte per un emozione Lei era piccola come una pillola

Come una pillola che non va giù

Lei era piccola, sì, così piccola

Che non voleva crescere di più

Il significato della canzone Piccola

La canzone “Piccola” di Fasma racconta di una ragazza fragile, descritta come “piccola come una pillola” – una metafora che rappresenta la sua delicatezza e la difficoltà nel gestire la sua vita emotiva. Questa pillola “non va giù”, simbolo del peso che porta dentro di sé e che non riesce a digerire o superare. Nonostante la sua piccolezza e fragilità, non vuole “crescere di più”, cioè non è pronta o non vuole affrontare le sfide della vita adulta.

La canzone la descrive come una persona autentica, che “è sincera quando ti ama” e che per lei “un abbraccio vale una collana”, sottolineando quanto sia affettuosa e quanto dia valore alle piccole cose. Tuttavia, c’è un lato oscuro nella sua natura: “Ogni suo bacio ha gocce di cicuta“, il che suggerisce che il suo amore può essere pericoloso o portare sofferenza, è velonoso.

Nonostante abbia vissuto esperienze difficili, descritte dagli “occhi che cantano canzoni tristi”, cerca di non mostrare la sua vulnerabilità, scegliendo “soltanto parole felici”. Tuttavia, dietro questa maschera si nasconde una persona che “non sa come chiedere aiuto”, troppo forte per ammettere la sua debolezza, ma non abbastanza per affrontare le emozioni.

Infine, il ritornello ripete l’immagine della ragazza piccola e fragile, che “non voleva crescere di più”, enfatizzando il suo desiderio di rimanere in una sorta di comfort emotivo, evitando le responsabilità e le sofferenze che derivano dalla crescita.