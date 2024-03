Emis Killa torna sulla scena con il suo primo singolo del 2024, “Butterfly”, il nuovo brano feat. Simba La Rue disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 marzo 2024. Per “Butterfly” Emis Killa ha scelto di collaborare con Simba La Rue, uno dei rapper protagonisti della scena contemporanea italiana e tra i nuovi talenti che più si sono fatti notare negli ultimi anni.

Butterfly, Emis Killa feat. Simba La Rue, anticipazioni sulla canzone

Il brano rispecchia l’identità di entrambi gli artisti, mettendo insieme l’immaginario di due elementi opposti e conviventi nell’animo umano: la forza e la fragilità, che caratterizzano la vita dei protagonisti, così come sono raffigurati metaforicamente anche nell’artwork del singolo. La grafica, infatti, rappresenta i due contrasti giocando sull’omonimia tra uno degli animali più caduchi in natura e una delle armi bianche più pericolose al mondo.

“Butterfly” apre il nuovo percorso di Emis Killa, dopo l’uscita nel 2023 del suo ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino, seguito dalla Deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)” e la collaborazione nel brano di Massimo Pericolo “Moneylove”, per quattro settimane alla #1 della top chart singoli (disco di platino).

Chi è Emis Killa, Biografia

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, nel 2007 partecipa al concorso “Tecniche Perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta Music” (2009), “Champagne e spine” (2010) e “The Flow Clocker Vol. 1” (2011). Nel 2011 pubblica il disco “L’erba cattiva”, e il singolo “Parole di ghiaccio”, vince il “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards e il “Best New Artist” agli Mtv Hip Hop Awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio” che include la hit estiva “Maracanã”. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt’oggi l’unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip Hop Awards. Nel 2015 pubblica “Keta Music Vol. 2” seguito nel 2016 da “Terza Stagione”. A fine 2017 esce “Linda”.

Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi inclusi nell’album “Supereroe” a cui segue “Supereroe – Bat Edition”, anticipato da “Tijuana”. Il 18 settembre 2020 pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato doppio disco di platino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Il 26 febbraio 2021 esce il repack dell’album “17 – Dark edition”. Nell’estate del 2021 pubblica “Keta Music Vol. 3”, con cui porta avanti la saga con cui ha esordito nel mercato discografico, certificato disco d’oro. Nel 2022 pubblica il singolo “Lucifero” e celebra il decennale de “L’Erba Cattiva” con 6 date sold out ai Magazzini Generali di Milano e una all’Orion di Roma, gli stessi club dove si era esibito 10 anni prima per il tour del suo disco d’esordio.

Per l’occasione Esse Magazine gli dedica un documentario pubblicato su YouTube con cui annuncia l’uscita di un nuovo album nel 2023. Ad aprile 2023 Emis Killa ha annunciato il suo nuovo album dedicato al cinema, “Effetto Notte”, uscito il 19 maggio 2023 per Epic Records/Sony Music e certificato disco di platino. Dopo un’estate sui palchi dei principali festival estivi, Emis Killa ha celebrato la sua carriera con una data evento il 28 ottobre al Forum, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, andata sold out con mesi di anticipo. Il 24 novembre 2023 arriva la deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)”, con 5 nuovi brani inediti e con la partecipazione dei nomi più noti della scena contemporanea come Capo Plaza, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Baby Gang, Gemitaiz e Not Good.