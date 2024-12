A 50 anni dall’uscito del brano, “Step into Christmas” di Elton John torna in auge accompagnato da un nuovo video ufficiale che vede protagonista Cara Delevigne nei panni… di Elton John. Il cantante inglese ha condiviso un remake del suo classico natalizio del 1973 “Step into Christmas”, con protagonista l’attrice/modella 32enne.

Nel nuovo video, che prende spunto dal visual originale di John per il brano, Delevingne si traveste da drag queen come la hitmaker di “Tiny Dancer” mentre un team di produzione decora freneticamente il set del video per le feste, con un boa di piume festoso, palloncini e coriandoli. Nel frattempo, il caos abbonda mentre il team litiga con un tacchino fuggito, non riesce a prenotare una vera renna e affronta un fan che assalta il set. Le immagini caotiche si spostano anche su una versione del 1973 di John insieme a Delevingne mentre cantano insieme.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DEL 2024 DI “STEP INTO CHRISTMAS” DI ELTON JOHN (CON CARA DELEVINGNE)

Ecco il testo di Step Into Christmas di Elton John.

Welcome to my Christmas song

I’d like to thank you for the year

So I’m sendin’ you this Christmas card

To say, “It’s nice to have you here”

I’d like to sing about all the things

Your eyes and mind can see

So hop aboard the turntable

Oh, step into Christmas with me, yeah

Step into Christmas, let’s join together

We can watch the snow fall forever and ever

Eat, drink and be merry, come along with me

Step into Christmas, the admission’s free

Take care in all you do next year

And keep smilin’ through the days

If we can help to entertain you

Oh, we will find the ways

So merry Christmas, one and all

There’s no place I’d rather be

Than askin’ you if you’d oblige

Steppin’ into Christmas with me

Step into Christmas, let’s join together

We can watch the snow fall forever and ever

Eat, drink and be merry, come along with me

Step into Christmas, the admission’s free, oh

Welcome to my Christmas song

I’d like to thank you for the year

So I’m sendin’ you this Christmas card

To say, “It’s nice to have you here”

I’d like to sing about all the things

Your eyes and mind can see

So hop aboard the turntable

Oh, step into Christmas with me, yeah

Step into Christmas, let’s join together

We can watch the snow fall forever and ever

Eat, drink and be merry, come along with me

Step into Christmas, the admission’s free

Step into Christmas, let’s join together

We can watch the snow fall forever and ever

Eat, drink and be merry, come along with me

Step into Christmas, the admission’s free

Step into Christmas, let’s join together

We can watch the snow fall forever and ever

Eat, drink and be merry, come along with me

Step into Christmas, the admission’s free, oh

(Step, step into Christmas)

(Ah, forever and ever)

(Yeah, come along with me)

(Ah) Oh

(Step, step into Christmas)

(Ah, forever and ever)

(Yeah, come along with me)

(Ah)