Windows95man e Henri Piispanen sono i cantanti in gara per la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2024: ecco chi sono

Windows95man e Henri Piispanen sono i due cantanti in gara all’Eurovision 2024 in rappresentanza della Finlandia. I due si esibiranno con il brano “No rules!“, un chiaro invito a non seguire la massa e non rispettare più alcuna regola. Ma chi sono i due artisti? Scopriamolo insieme.

Chi è Windows95man

Windows95man è il nome d’arte di Teemu Keisteri, nato il 22 agosto 1985. Lui è un artista visivo e DJ finlandese noto per il suo personaggio teatrale Windows95man. In patria è molto famoso e apprezzato. Infatti ha ottenuto riconoscimenti per i suoi dipinti e le stampe del personaggio immaginario Ukkeli, ideato nel 2008. Inoltre, come DJ, il suo stile artistico e il suo aspetto traggono ispirazione dalla metà degli anni ’90, durante i quali fu rilasciato il sistema operativo Windows 95, dal quale ha preso apertamente spunto per omaggiarlo con il suo nome d’arte. Keisteri ha studiato fotografia all’Istituto di Design di Lahti. Nonostante sia arrivato ultimo nella votazione della giuria, è arrivato primo con ben 313 punti grazie al televoto ottenuto in Finlandia.

Chi è Henri Piispanen

Nato nel 1994, Henri Piispanen è un doppiatore, cantautore e conduttore televisivo. Lui è produttore e cantante non accreditato.

Proprio Piispanen è stato il principale autore e produttore della canzone “No Rules!”. Tuttavia, Keisteri ha espresso in un’intervista come ha lottato per trovare un cantante con l’abilità vocale richiesta per cantare il ritornello tecnicamente impegnativo della canzone, e che Piispanen era l’unico cantante che riusciva a trovare con un’estensione vocale sufficientemente alta, da qui il suo ruolo finale. come interprete nella canzone.

Inoltre Henri Piispanen è il cantante e polistrumentista della band Pasa e il cantante e tastierista della band Kontio Polaris in Finlandia.

