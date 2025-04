Testo e significato di Alibi, la nuova canzone di Tananai

Tananai conquista ancora il pubblico italiano e lo fa con un brano fresco, pieno di significati inespressi ma sempre all’altezza di quello che questa canzone è in grado di dare. Al primo ascolto, migliaia di italiani si sono detti emozionati, come d’altronde succede spesso con la musica del cantautore. Ormai è impossibile non ricordarsi di Tango, la ballad romantica che lui presentò al Festival di Sanremo e che parlava di un amore nato prima dell’inizio della guerra. Da quel momento, l’artista si è fatto spazio nel panorama musicale italiano, diventando a tutti gli effetti uno degli artisti più amati.

Nonostante la giovane età, in passato ha già una carriera bellissima e ricca di successi. Il 21 marzo ha fatto uscire il suo nuovo singolo Alibi, e si è trattato del suo esordio musicale del 2025, che sarà anche la colonna sonora del film L’amore, in teoria di Luca Lucini, che vede come protagonista Nicolas Maupas e che sarà nelle sale dal 24 aprile 2025. “Mi è uscita una canzone” – aveva raccontato lui sui social parlando di questa canzone – “Avevo pensato che se in amore devi trovare degli alibi allora forse non lo è. Quindi è nata ‘Alibi’. E questa storia si è intrecciata con la storia di un film, ed è diventata la sua colonna sonora“.

Tananai e il testo di Alibi

Non ho bisogno di capirti

Non hai bisogno di capirmi

Però puoi venire su da me

Non sappiamo cosa dirci

Quando non sai cosa dirmi

Metti un po’ di Sud America

Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non c’entriamo niente

Tu bionda come una birra alla spina

Io nero come certe notti fredde

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita

Ti immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero, io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)

Prima che saltassero i piani

Prima che volassеro i piatti (Uoh-oh-oh)

Ora dici: “Voglio le estati, quellе dove tu non cantavi”

Non c’è tempo di capirci, figuriamoci una crisi

Però chiama se ti va

Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici

Che fai quel sorriso là, mhm

Che se l’avessimo saputo prima

Che noi due insieme non c’entriamo niente

Odiavo il mondo già dalla mattina

Tu invece che lo perdonavi sempre

E fossi te stasera non verrei a cena

Nessuno sa che è già finita

Ma tutti la mia doppia vita

Ti immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi arresterebbero, io non ho alibi

Tra poco parto, ho solo un’ora

Portami dove siamo stati

Per l’ultima volta ragazzi, noi (Uoh-oh-oh)

Prima che saltassero i piani

Prima che volassero i piatti (Uoh-oh-oh)

Ora dici: “Voglio le estati, quelle dove tu non cantavi”

Se l’avessi saputo che

Se l’avessi saputo che (Uoh-oh-oh)

Non avresti voluto me

Non avresti voluto me

Forse questa è finita

Ma rimane una vita ancora

E se questa è finita

È perché l’abbiamo unita

Tu te lo immagini

Se per un cuore rotto aprono indagini

Mi hanno arrestato, non avevo alibi

Tra poco parto

Il significato di Alibi

La nuova canzone di Tananai è già un’amatissima ballad, in cui vengono raccontate immagini di vita quotidiana che si intrecciano e si sovrappongono, portando nell’ascoltatore nostalgia ma anche spensieratezza. Tutti sentimenti – questi – che si possono leggere nei suoi versi come “Tra poco parto, ho solo un’ora portami dove siamo stati per l’ultima volta ragazzi“. Il testo svela anche l’amore e le divergenze tra i due protagonisti. I cori del brano sono inoltre stati registrati live nel corso di alcune date del tuoi nei palasport lo scorso autunno.