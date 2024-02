“Training Season” è il secondo singolo del prossimo album di Dua Lipa, che uscirà quest’anno. Parlando del brano, la cantante ha raccontato:

Successivamente ha aggiunto:

“Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando si è assolutamente finito di dire alle persone… agli uomini in particolare in questo caso…come comportarsi bene con te, dall’altro si tratta anche del fatto che la mia stagione di allenamento è finita e che sono cresciuta sotto ogni punto di vista. Non mi sono mai sentita così sicura di me, chiara e forte. E anche se la stagione degli allenamenti non è mai finita per nessuno di noi, si inizia a vedere la bellezza di trovare la persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui sentirti te stessa e qualcuno con cui crescere”

Qui sotto potete ascoltare il brano in streaming, qui il video ufficiale della canzone.

Are you (Are you)

Someone that I can give my heart to? (Heart to)

Or just the poison that I’m drawn to? (Drawn to)

It can be hard to tell the difference late at night

Play fair (Play fair)

Is that a compass in your nature? (Compass in your nature)

Or are you tricky ‘cause I’ve been there? (Been there)

And, baby, I don’t need to learn my lesson twice (Learn my lesson twice)

But if you really wanna go there

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I’ve ever known

Whose lovе feels like a rodeo

Knows just how to take control

Whеn I’m vulnerable

He’s straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don’t wanna have to show ya

If that ain’t you, then let me know, yeah

‘Cause training season’s over

(Training season’s over)

I tried (I tried)

To see my lovers in a good light (Good light)

Don’t wanna do it just to be nice (Be nice)

Don’t wanna have to teach you how to love me right

I hope (I hope)

It hits me like an arrow (Arrow)

Someone with some potential (Potential)

Is it too much to ask for?

Who understands I

Need someone to hold me close

Deeper than I’ve ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I’m vulnerable

He’s straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don’t wanna have to show ya

If that ain’t you, then let me know, yeah

‘Cause training season’s over

Can you compete? Now is your time

Run when you hear that whistle blow

Are you on my team or stuck on the sidelines

Waiting for someone to tell you to go?

For someone to tell you to go

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I’ve ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I’m vulnerable

He’s straight talking to my soul (If that ain’t you, then let me know, yeah)

Conversation overload

‘Cause training season’s over

‘Cause training season’s over

Training season’s over