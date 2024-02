Da questa parte è una canzone di Drusilla Foer tratta dall’album “Dru“, uscito a ottobre 2023. Si tratta di un brano cantato e recitato, quinta traccia del disco. Nel progetto è presente anche un duetto con Asia Argento intitolato “Io ne voglio ancora”. A seguire potete leggere testo e significato e ascoltare il pezzo.

Chi mi sa dire cos’è la verità

Dove abita e se abita, di certo, dov’è che sta

Di qua, di là?

Chi si è mai tolto un paio di occhiali da sole

Per vedere com’è bello tutto il sole nello spettro di ogni suo colore

Guardatemi, osservatemi, sono io che tiro il sasso

Lo faccio adesso, lasciamo la vergogna ferma al rosso

Sputiamo fuori tutto il fuoco, a gettare l’acqua e a spegnerlo

Ci metto così poco, ci metto così poco

E quante le parole per mirare e sparare sempre al centro puntare

Dritto al cuore

Lo so dov’è che corre ogni pensiero

Diciamo di essere pensanti ma lo è chi da sé poi pensa per davvero

Da questa parte, chi ha mai osservato il resto da tutta un’altra parte

La negativa di un’immagine così netta che la vedo

così chiara che la spiego

Da che parte sta la libertà, eh? Agita sempre

Di colpe non ne ha, di niente, mai

Ci basta la metà, corriamo tutti quanti per l’intero

E allora perché vi basta solo il mezzo del pensiero

E se c’è davanti un muro, a quanti capiterà

Ditemi, più forza chi ne avrà

Chi si ferma ingessato, chi dietro tornerà

Chi di fronte a un ostacolo quel salto poi lo fa

Nessuna ragione e nessun attenuante

Ogni lesione inferta lascia un male bruciante

Se potessi ascoltarmi, se aggiungessi un minuto

da potervi mostrare di sentire di entrare dentro a tutti i dettagli

da capire e sapere

Da questa parte chi ha mai osservato il cielo, da tutta un’altra parte

Il capovolto di un’immagine così bella che la vedo

Così piena che ci annego

Da questa chi ha mai guardato il mondo da tutta un’altra parte

La prospettiva di un’immagine così nuova che la vedo

così bella che ci credo

Anche questo mio discorso come gli altri finirà

Signori della giuria fuori resta la vita, si sa

Ecco a voi il pregiudizio, prego si alzi l’imputato

Chiedo che sia da da oggi, per sempre, condannato