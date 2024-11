Ghostbuster è una canzone di DrefGold feat. Capo Plaza tratta dall’album Goblin, pubblicato l’8 novembre 2024.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “GHOSTBUSTER” DI DREFGOLD E CAPO PLAZA.

Ecco il testo di Ghostbuster di DrefGold feat. Capo Plaza.

Yay, uoh, uoh, uoh, uoh

Yeah-yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah, yeah, yeah

Komparema, ahi (Yay), uoh, uoh

Sono il ghostbuster, sippin’, non Russian

No eatin’ lobster, we eatin’ pasta

Questa shit costa, sippin’ non Wockhardt

Da costa a costa, da un brick a un boxer

Jiggy, un wrestler non fuma un rasta

Non son bisex, sono un big bastard

Sono G Dref-Dre, gangster

VVS, dancer, sono il blockbuster (Uh, uh)

Take your bae, take your bih (Your bih), son tutte quante in stanza (Ahi)

È red flag, a MI siamo pieni di bestie (Komparema)

Cinque o sei, no, no, no, manda via quelle nasty (Yeah)

Junkie gang, la mia gang sono in giro nel backseat (Uh, uh)

Yes, okay, LGBQT però per strada (LGBQT)

Non scendi se (Mai) fanno fuori un altro figlio di troia ([?])

I miei VVS brillano senza che fai la torcia (Uh, uh)

I miei Jigen grindano senza fare la troia

G, mi sveglio in un posto, forse è casa di un altro

Son tutti quanti tosti di gesso, sono di bronzo

With the lean, bevo e fumo finché sto a capa sotto (Ehi, ehi, ehi)

Brick e brick anche se non tocchiamo il prodotto (Yay, yay, yay)

Sono il ghostbuster, sippin’, non Russian

No eatin’ lobster, we eatin’ pasta

Questa shit costa, sippin’ non Wockhardt

Da costa a costa, da un brick a un boxer

Jiggy, un wrestler non fuma un rasta

Non son bisex, sono un big bastard

Sono G Dref-Dre, gangster (Ehi)

VVS, dancer, sono il blockbuster

Se mi guardo allo specchio, penso: “Ce l’ho fatta” (Ce l’ho fatta)

Lei ha curve e fa la dancer, sembra una Kardashian

Sto fumano Russian Cream chiuso in albergo

Scendo quando è tutto pronto, muovi in presidential

Con gli infami non ci fotto, che poi ci divento

Italia in America, for three come DiVincenzo (Ballin’)

Parli troppo, what you mean? Ma non ti do peso (Nah, nah, nah)

Questa merda costa zero [?], devi darmi i pesos (Ca-Ca-Ca-Cash)

Se ti guardi allo specchio, dici: “Che disgrazia” (Ahah)

Se mi guardo allo specchio, ho sei milioni in banca (No cap)

Mi fido di me stesso e quello che c’ho in tasca (Skrrt, skrrt)

Siamo tutti sotto questo cielo, non puoi farla franca

Sono il ghostbuster, sippin’, non Russian

No eatin’ lobster, we eatin’ pasta

Questa shit costa, sippin’ non Wockhardt

Da costa a costa, da un brick a un boxer

Jiggy, un wrestler non fuma un rasta

Non son bisex, sono un big bastard

Sono G Dref-Dre, gangster

VVS, dancer, sono il blockbuster