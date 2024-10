Night Terror è il singolo che anticipa e promuove il 16esimo album in studio dei Dream Theater, Parasomnia. L’album è il primo a presentare il membro fondatore e batterista Mike Portnoy da ‘Black Clouds and Silver Linings’ uscito nel 2009. A seguire potete leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Ecco il testo di “Night terror” dei Dream Theater.

Spiders seeking shelter

Fading with the dawn

Vanishing at sunrise

As morning light shines on

Sacrificial martyr

Victim dressed in white

Headed for the slaughter

Angels cry for her tonight

To the cross

At the stake

To the lions

On the rack I break

I break

Night terror

Hysteria

Nocturnal trial by fire

Eyes open wide but I can’t see

Mind awake

Body at rest

Drifting through sleep transitions

Borderland state

Swimming through waves

Sensory dream condition

Without warning

I fall down the bottomless well

Flesh is crawling

Need to claw my way out of this hell

By the sword

On the wheel

Twisting in the wind

Pierce the silence

With a scream

Why can’t I remember anything?

Anything?

Night terror

Hysteria

Nocturnal trial by fire

Eyes open wide but I can’t see

Night terror

Hysteria

Nocturnal trial by fire

Eyes open wide but I can’t see

Night terror

Hysteria

Nocturnal trial by fire

Eyes open wide but I can’t see

I can’t see